Az egykori román miniszterelnök-helyettes hamisított egy fotót, amin épp kezet fog Obamával

Gabriel Oprea a Facebook-oldalára rakta ki a fotót, amin az egykori amerikai elnökkel találkozik éppen. A kép mellé szöveg is került, arról, hogy hivatali ideje alatt mennyit tett azért, hogy erősítse Románia és az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatát.



A kamu kép

Csak sajnos hamar kiderült, hogy Oprea fotója egyszerű hamisítvány: a kép eredetije az amerikai román nagykövetség honlapjáról származik, és azon az egykori államelnök, Traian Basescu ráz éppen kezet Obamával.

És az eredeti

Az internetezőknek hamar feltűnt, hogy kamu lehet a fotó, mivel Oprea nagyon furcsán tartja a kezét a képen, és az is fura, hogy Obama épp nem rátekint a kézfogás közben. Az egykori román miniszterelnök-helyettes a gyanú szerint a manipulált fotón amúgy soványabb is lett, mint a valóságban.

Az Euronews kereste Opreát, aki elmondta, hogy ő is ott volt a washingtoni találkozón Basescu társaságában, Obama pedig vele is kezet fogott. Mint fogalmazott, ő nem egy fotós és nem is egy képhamisító, ezt a fényképet úgy kapta. Ez az igazság, tette még hozzá.

A román tartalékos haderő tábornoka korábban azzal lett nemzetközileg is ismert, hogy Schmitt Pál-féle doktori iskolába járt, és plagizált disszertációt adott le. Doktori címét azóta már vissza is vonták. (Euronews)