Ismét nyomoznak Gáspár Győző ellen

Alig telt el pár nap azóta, hogy az adóhatóság úgy döntött, Gáspár Győző mégsem sikkasztotta el édesapja cégének a pénzét, és adót se csalt, újabb nyomozás indult a férfi ellen - írja a Blikk.

A salgótarjáni rendőrség okirattal való visszaélés vétsége miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, az ügyben kihallgatják Gáspárékat is.

„Korábban Evelin adott nekem egy meghatalmazást, hogy én, mint az édesapja, intézzem az ügyeit. Elfoglalt az iskola miatt, hosszú hónapokig dolgozott a diplomamunkáján, ezért nem volt mindenre ideje. Az állt a papíron, hogy az adóbevallását, a folyószámlaügyeit és egyéb dolgait is intézhetem. Most valaki feljelentést tett, hogy tudomása van arról, a dokumentumot nem is Evelin írta alá, hanem oda lett hamisítva a neve” – mondta a Blikknek Gáspár Győző. A showmant és lányát is tanúként fogják kihallgatni az ügyben.