CEU-ügy: a kormány még nem reagált New York állam levelére

Még mindig nem reagált a magyar kormány New York állam oktatási hivatalának levelére, amiben megerősítik: folytat képzéseket a CEU a tengerentúlon, írja HírTV. A csatorna megkeresésére a hivatal elárulta, hogy júniusban küldték el levelüket Budapestre, amire amúgy nem szükséges a kormány válaszolni. Június végén Orbán Viktor a Parlamentben arra a kérdésre, hogy mikor írja alá a kormány a megállapodást a CEU-val, annyit felelt, hogy a jó döntéshez idő kell.

Ismert: New York állam már a télen is küldött hivatalos értesítést arról, hogy folyik a CEU-nak képzése az Egyesült Államokban. Ezt magas rangú magyar delegáció meg is látogatta, Palkovics László miniszter szerint most annak a képzés vizsgálata zajlik. A CEU működéséhez csak a magyar kormány aláírása hiányzik.