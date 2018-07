A rázúduló gyűlölet miatt majdnem öngyilkos lett a Jar Jar Binkset megformáló színész

Ahmed Best élete első komolyabb szerepére készült, ráadásul rögtön minden idők egyik legnépszerűbb és sikeresebb filmsorozatának, a Csillagok háborújának készülő előzményfilmjében. Ránézésre mi sem lehetett volna idillibb, de igazi rémálom lett belőle: Best ugyanis a valaha volt egyik leggyűlöltebb filmes karakter, Jar Jar Binks megformálásához adta a hangját és a mozdulatait.

Jar Jar Binks beemelése a SW-univerzumba akkora felháborodást keltett, amihez hasonlót még nem látott a világ, a gyűlöletből pedig bőven jutott a semmiről nem tehető színésznek is, aki egy ponton már az öngyilkosságot fontolgatta. Best most arról beszélt, hogy a mai napig visszahat a karrierjére az 1999-es filmben vállalt szerep.

Best Twitterre rakott ki egy fotót, amin gyermekével egy hídon látható. Mint írta, ez volt az a hely, ahol majdnem véget vetett az életének. Mint írta, a mai napig nehéz erről beszélnie. De túlélte, és a gyereke a jutalom a túléléséért.

Jar Jar ügyefogyott alakját a klasszikus Disney-karakterről, Goofyról mintázták, és a előzménytrilógia első részében, a Baljós árnyakban komoly szerepet kapott. Ugyanakkor a nézők annyira gyűlölték a karaktert, hogy a következő két részben már csak jelentősen csökkentett szerepet kapott.

A fura lény testét és arcát CGI-vel alkották meg, Best a mozdulatokért felelt, amire aztán ráanimálták Jar Jar alakját, illetve a hangot adta ő. Egy tavalyi interjúban arról beszélt, hogy megdöbbentette a rajongók brutalitása: az interneten halálos fenyegetéseket kapott, miközben mások azzal mentek oda hozzá, hogy tönkretette a gyerekkorukat. Mint mesélte, nehéz volt ezt feldolgozni 25 évesen.

A Csillagok háború-rajongók online zaklatása azóta sem ért véget: legutóbb az Utolsó jedi két színésze, Daisy Ridley és Kelly Marie Tran törölte magát a közösségi oldalakról, mert annyira sok gyalázkodó üzenetet kaptak. (Guardian)