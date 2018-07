Terry Gilliam: Mostantól fekete leszbikus vagyok

Mostantól fekete leszbikus vagyok - mondta Terry Gilliam a Karlovy Vary fesztiválon, ahol 20 éven át hánykolódó filmjét, Az ember, aki megölte Don Quixotét mutatta be.



Hogy mi történt Gilliammel?

Az egész Shane Allen, a BBC komédiaügyi vezetőjének megjegyzéséből indult, aki a csatorna új programjainak bejelentésekor azt mondta, „olyan történeteket akarnak elmesélni, amikről eddig nem volt szó”, amikor pedig felmerült a Monty Python, úgy fogalmazott:

„Ha most állítanánk össze egy csapatot, az nem hat fehér férfiből állna az elit egyetemekről, hanem sokszínűbb társaság lenne, akik tükrözik a modern világot.”

Erre válaszolt Gilliam, a társulat egykori tagja:

„Allen nyilatkozata mindannyiunkat feldühített. Elsírtam magam az ötlettől, hogy többé már nem csinálhat komédiát hat fehér férfi a legjobb egyetemekről. Most már kell ilyen is, kell olyan is, mindenkit képviselni kell… ez baromság. Nem akarok többé fehér férfi lenni, nem akarom, hogy engem okoljanak a világ összes bajáért. Most már azt mondom a világnak, hogy fekete leszbikus vagyok, és Lorettának hívnak.”

Allen megjegyzése után John Cleese is posztolt:

Ez igazságtalan! A magunk idejében sokfélének számítottunk, egyikünk meleg volt, Gilliam pedig, ha nem is volt fekete, de legalább jenki volt. És nem volt köztünk rabszolgatartó!



Aztán megjegyezte azt is, hogy a hülye járások minisztériuma ma sértőnek számítana a mozgáskorlátozottakkal szemben: