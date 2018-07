Grazban sem lesz téli olimpia, az Osztrák Olimpiai Bizottság visszavonta a pályázatot

Az Osztrák Olimpiai Bizottság (ÖOC) pénteken visszavonta Graz pályázatát a 2026-os téli olimpiára és paralimpiára. A lépés mindenkit váratlanul ért, pár nap múlva jelent volna meg a pályázat megvalósíthatósági tanulmánya. Az osztrák város kiszállásával az olimpia megrendezése is kérdésessé vált.

Közleményében az ÖOC a hiányzó politikai elkötelezettséget okolta, elsősorban a stájer tartományi kormány felelősségét hangsúlyozva.

Rövid időn belül Graz már a második helyszín, ami kiszállt a pályázatból: tavaly Innsbruckban népszavazáson döntöttek úgy a helyiek, hogy nem akarnak olimpiát. Ezen a héten a stájer parlament is úgy döntött, hogy a tartomány fővárosában, Grazban is lehet majd népszavazást tartani. Mivel a jelentkezési határidő a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál már lejárt, új osztrák helyszín már biztos nem rúghat labdába.

A múlt hónapban a svájci Sionban is népszavazáson döntöttek úgy a helyiek, hogy kiszállnak a pályázatból. Jelenleg mindössze öt város áll sorban a rendezésért, de mindegyikkel kapcsolatban komoly aggályok merültek fel: a kanadai Calgaryban novemberben lesz népszavazás, ami gáncsolhat mindent. A stockholmi pályázat kevés eséllyel fogja összeszedni a kormány támogatását a januári határidőig. A japán Szapporo városa állítólag csak 2030-ra akar valójában pályázni, amikor minden infrastrukturális beruházás kész lehet. Olaszországban három város neve is felmerült, vélhetően jövő hétre lesz döntés Cortina d’Ampezzo, Torino és Milánó között, de bárki is lesz a befutó, hasonló népszerűtlenségi gondokkal kell szembenézniük a rendezőknek, mint a többi európai országban. Azaz jelenleg elképzelhető, hogy az egyetlen európai induló végül a török Erzurum lesz.

Az olimpiarendezés egyre nagyobb gondot jelent a NOB-nak, mivel számos város vonta vissza a pályázatát a közelmúltban. Az egekbe szökő költségek és a társadalmi ellenállás miatt a 2022-es téli olimpiáról végül négy európai város lépett vissza, így csak Peking és a kazah Almaty versengett egymással, míg a 2024-es és 2028-as nyári olimpiára végül csak Párizs és Los Angeles pályázott. (GamesBids)