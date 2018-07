Hatéves kislánynak mutogatta magát egy 61 éves brit férfi egy belvárosi templomban

Egy 61 éves brit férfi a vád szerint egy 6 éves kislány előtt mutogatta magát szeméremsértő módon az egyik belvárosi templomban - közölte a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat szerint a Budapesten élő brit állampolgár 2016. április 3-án nappal bement egy V. kerületi templomba. Ugyanebben az időben a templomban tartózkodott a vádlott által is tudottan, 14. életévét be nem töltött kislány is.

A férfi a vád szerint templom épületében, nemi vágyának felkeltése céljából magát a kiskorú sértett előtt szeméremsértő módon mutogatta. Ezután a vádlott megkérte a lányt arra, hogy a történtekről ne tegyen említést a szüleinek.

A vád szerinti cselekmény - a sértett életkora miatt (14 év alatti) - szeméremsértés súlyosabb esetének minősül, és a törvény szerint három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A jelenleg is lakhelyelhagyási tilalom alatt álló terhelttel szemben a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a vádiratban. Az eljárás a Pesti Központi Kerületi Bíróságon folytatódik.