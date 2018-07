Az Időkép beszámolója szerint óriási felhőszakadás zúdult péntek délután Salgótarjánra.

Megosztottak egy olvasói észlelést is, amin azt látni, hogy egy aluljáróban a közlekedés is lehetetlenné vált a beömlő esőtől. A városban más helyeken is sok gondot okozott a rengeteg eső, a közlekedés mindenfelé elakadt. Egy helyi csapadékmérő 35 mm esőt jelzett nagyon rövid idő leforgása alatt.