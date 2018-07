Demográfiai pánik Spanyolországban: szingliknek és leszbikusoknak is ad ingyenes termékenységi kezelést az állam

2014-ben visszavonta, most azonban újból lehetővé teszi a spanyol állam, hogy meddőségi, termékenységi kezelést biztosít ingyen az egyedülálló és homoszexuális nőknek.

Az elhatározás mögött komoly aggodalom áll: Spanyolország a legrosszabb termékenységi mutatókkal rendelkezik az EU állami között, sőt még a híresen rossz Japán mutatót is alulról közelíti csak a spanyol.

Egy nőre átlagosan 1,32 gyerek jut, Japánban 1,42. 1970-ben ez az érték 2,9 volt Spanyolországban, az EU-átlagnál (2,43) jóval magasabb.

A spanyol állam szombati bejelentését egyéves kutatás előzte meg, miután külön erre a feladatra biztost neveztek ki. A munkanélküliség, a gazdasági nehézségek, a fiatalok elhelyezkedési problémái mind kapcsolatban állnak az alacsony termékenységgel, de sokkal jelentősebb a nemek egyenlőségének kérdése és a gyerekvállalás támogatottsága is.

Az EU-ban csak a Skandináv országok és Franciaország tudnak jó eredményeket felmutatni, ami mögött egy nagyon tudatos, az 1990-es évek óta bevezetett intézkedéssorozat áll, miután rájöttek, hogy a gyerekvállalás társadalmi elfogadottsága, és az ösztönzők szerepe bír a legnagyobb hatással a termékenység alakulására.

Ezekben az országokban akkor is támogatják a családalapítást, ha az nem a hagyományos családmodellt követi: elvált, szingli szülők és homoszexuálisok is részesülhetnek a támogatásban, miközben a gyereket vállaló nőket a munkában, a karrierépítésben is támogatja az állam.

Azokban az országokban azonban, ahol a hagyományos családmodellen belül gondolkoznak, így Olaszországot, Japánt és Spanyolországot emeli ki a Quartz, és csak ezeken a kereteken belül támogatja a gyerekvállalást az állam, ott a demográfiai problémákat egyelőre nem tudják kezelni. (Quartz/Címlapkép: FRANCISCO LEONG/AFP)