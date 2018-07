Orosz segítséget is kaphatott a most kivégzett tömeggyilkos japán szektavezér

Több szálon is kapcsolódott Oroszországhoz Aszahara Sokó (Shoko Asahara) és mozgalma, az Aum Sinrikjo (Legfőbb Igazság), amelynek tagjai több halálos kimenetelű terrortámadást hajtottak végre a kilencvenes években.

Sokót a múlt héten végezték ki Japánban, miután eltelt az a hat év, amit a halálos ítélet kihirdetése és végrehajtása között be kell tartani a Japán törvények szerint. (Igazság szerint ez az idő 12 év volt Sokó esetében, miután az ügyészség újranyitotta az ügyet a 2006-os ítélet után.)

A The Bell azt írja, Sokó radikális buddhista szektája - amely egyébként a Dalai Lámát is csőbe húzta, és több millió támogatást kapott a buddhizmus fő vallási vezetőjétől - Oroszországban nyíltan működhetett, sőt - meg nem erősített információk szerint - állami segítséget is kapott, nem is akármilyet.

A szektát 1992-ben alapították meg Oroszországban is, és több rádió- illetve tévéműsort is indíthattak. A hívek száz dollárért élőben hallgathatták meg Sokó tanait. Későbbi vizsgálatok szerint ezeken a szeánszokon a szektások révületbe estek, akaratukat vesztették, egyeseknél impotencia kialakulása is megfigyelhető volt.

A szekta orvosa azt vallotta, kapcsolatba léptek Oleg Lobovval, aki akkoriban az orosz nemzetbiztonsági tanács titkára volt, és a vallomás szerint segédkezett a szektát felfegyverezni. A vádakat az orosz állam teljesen figyelmen kívül hagyta, a japán ügyészség pedig nem találta bizonyítottnak. Mindenesetre a szektánál végzett házkutatások során egy Mi-8-as orosz helikoptert is találtak a hatóságok. (The Bell)