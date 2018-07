50 év óta először születtek vadon foltos erszényesnyestek

Egy kihalófélben lévő erszényes faj tagjai, foltos erszényesnyestek születtek a vadonban Ausztráliában - írja a BBC. Ilyen nem történt már fél évszázada. Az őshonos faj tagjait rókák és betegségek tizedelték, a kihalófélben lévő állományt csak beavatkozással lehetett megmenteni. A tudósok Tasmaniáról hoztak be foltos erszényesnyesteket, és most három nőstény is utódot hord az erszényében. A pillanatnyilag babszem méretű kölykök még három hónapig anyjuk erszényében növekednek. A képen nem a babszem méretű kölykök, hanem kifejlett, nagyon szép mintázatú erszényesnyestek láthatók.

Fotó: MADELEINE SMITHAM/AFP