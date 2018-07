Hatéves sajtburgert és sült krumplit árultak az eBayen

Egy kanadai férfi árulta a furcsa árut, csütörtökön rakta fel az oldalra. Az eBay sajnos végül eltávolította a termékeket, pedig akkor már volt, aki 150 dollárt is adott volna az antik sajtburgerért és sült krumpliért. A farmer Dave Alexander 2012. június 7-én, a McDonald's-ban vette a kaját kísérleti jelleggel. A férfi azt mondta, hallotta, hogy ezek sosem romlanak meg, és ki akarta próbálni, vajon igaz-e. A sajtburger és a krumpli már hat éve várta a sorsát egy hangszórón pihenve, de most is kiválóan néznek ki, szinte újnak, csak a burger bucija barnult be kicsit.

Az eBay végül arra hivatkozva szedte a hirdetését, hogy nem volt feltüntetve a lejárati idő, ezt a farmer felháborítónak találja, tekintve, hogy nem ehető ételként árulta a gyorskaját.