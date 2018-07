Egyre többen vannak, akik kábózás közben Fitbiten vagy okosórán követik a testük állapotát

A CNBC közölt cikket arról, hogy egyre több emberrel fordul elő, hogy miközben kábítószert fogyaszt, okosórák segítségével folyamatosan figyeli a szívverése alakulását.

A cikkben meg is szólalt egy ilyen felhasználó, aki elmondta, hogy egy legénybúcsún, kokainozás közben figyelte folyamatosan egy Fitbit segítségével, hogyan alakul a pulzusa. Mint elmondta, korábban is tudta, hogy milyen hatással lehet a kokain a szívverésére, de más volt most, hogy figyelhette is.

És persze nem könnyű olyan emberekbe belefutni, akik akár álnévvel, de szívesen mesélnek hasonló tapasztalataikról újságíróknak, de a Redditen és Twitteren is bőven találni hasonló párbeszédekkel, azaz bőven lehet arra következtetni, hogy sokan vannak, akik így figyelik a testük állapotát, miközben cuccoznak.

A lapnak megszólaló orvosok ugyanakkor kevésbé voltak lelkesek. Bár elsőre jó ötletnek tűnik a tudatosabb narkózás, de az egészségügyi szakértők szerint a jelenleg elérhető okosórák inkább csak egy hamis biztonságtudatot tudnak nyújtani: a szívverést monitorozó eszközök ugyanis nem feltétlen tudnak megvédeni például egy túladagolástól, ami jelentkezhet az ezekkel az eszközökkel kimutathatatlan agyvérzés vagy angina formájában.

Egy kardiológus pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy például a kokain a vérnyomásra és a szívritmusra is hatással van, és a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható okos- és fitneszórák többsége ezeket nem tudja mérni. Az orvosok viszont attól tartanak, hogy mivel a felhasználók nyomon követik a pulzusuk alakulását, nyugodtabb szívvel (szóvicc!) fogyasztanak több kábítószert, mint amennyit mondjuk amúgy tennének, hiszen azt gondolják, hogy urai a helyzetnek.