Kosármezben, Playstation-kontrollerrel a kezében ravatalozták fel a New Orleans-i tinédzsert

Egy lövöldözésben meghalt fiataltól úgy kívánt elbúcsúzni a családja New Orleans városában, hogy felidézzék, hogyan élt: ezért bebalzsamoztatták a testét, és kosármezbe öltöztetve, egy PS4 kontrollerrel a kezében ravataloztatták fel.

A 18 éves Renard Matthewst kutyasétáltatás közben találta el egy nem neki szánt golyó még június végén. Anyja, Temeka Matthews elmondása szerint fiuk eléggé otthonülő típus volt, és nagyon szerette a Boston Celtics csapatát, így ezekre építve tervezték meg a nem szokványos búcsúztatást.

A ravatalozóban nem a bevett nyitott koporsóba fektették, hanem egy székbe ültették be, elé pedig egy tv-t raktak, amihez egy Playstation 4 volt csatlakoztatva, amin a NBA2K futott. Több kosárlabdás ruhadarab is került rá, a ravatali szék mellé pedig kedvenc kajái, azaz Doritos és gyökérsör is került. (Vice)