DNS-tesztekkel kell igazolniuk a bevándorlóknak, hogy az ő gyereküket vették el az amerikai hatóságok

Ha nem volna elég, hogy elvették és bababörtönökbe zárták a gyermekeiket, az amerikai határon feltartóztatott bevándorlóknak most DNS-tesztekért is fizetniük kell, ha valaha viszont akarják látni gyermekeiket. Donald Trump kormányának hirtelen ötletből indított akciója során ugyanis a hatóságok elkobozták a bevándorlóktól azokat az iratokat, amelyekkel igazolni tudnák, hogy a gyermekük a gyermekük.

Vagyis Trump kormányának embertelen és teljesen átgondolatlan, időközben már vissza is csinált gyakorlata miatt most egy magáncégnek fizethetnek a DNS-tesztekért. Hogy melyik cégnek, azt az ügyben illetékes egészségügyi minisztérium nem volt hajlandó elárulni, bár ezzel valószínűleg megsérti az amerikai törvényeket.

Ennél persze akad gyakorlatibb probléma is: a bevándorlóknak nem feltétlenül van pénzük a drága tesztre, ami pedig iratok híján az egyetlen esélyük lenne rá, hogy visszakapják gyermeküket. Egy ilyen teszt az Annunciation House nevű bevándorlómenedék igazgatója, Ruben Garcia szerint 7-800 dollár. Ők négy ügyfelet képviselnek, akik közül egy a 3,5 éves öccsét, a többiek kisgyermekeiket próbálják megtalálni.

Iliana Holguin bevándorlási ügyvéd szerint egészen abszurd, hogy a kormány a bevándorlókra terheli a genetikai vizsgálat költségeit, amire amúgy csak azért van szükség, mert a kormány megfosztotta a dokumentumaiktól ügyfeleit. Sőt, szerinte még olyan ügyfeleit is dns-tesztre kötelezték, akik amúgy dokumentumokkal tudták igazolni, hogy a gyermekük a gyermekük.

A családegyesítésben illetékes hivatal, az ORR szerint ugyanakkor ők nem kérnek pénzt a tesztekért. Az esetről beszámoló Daily Beast beszélt is olyan ügyvédekkel, akik szerint ügyfeleiktől valóban nem kértek pénzt - bár azt ők is megerősítették, hogy az ORR azokat az iratokat követeli, amit a bevándorlásiak rutinszerűen elkoboznak a bevándorlóktól. Akárhogy is, Greg Chen, az Amerikai Bevándorlási Ügyvédek Szövetségének képviselője szerint a DNS-teszt csak újabb eszköz a kormány kezében, amely mindenáron lassítani akarja a családegyesítés folyamatát, hogy így is nyomást gyakoroljon a bevándorlókra, hogy azok még azelőtt beleegyezzenek a deportálásba, hogy az ügyük bíróság elé kerülhetne. (Via The Daily Beast)