Hát, hazament, jó reggelt!

Húsz éve és egy napja nagyjából ilyentájt fogalmazódott meg a gondolat a fejünkben a haverjaimmal, hogy mi lenne, ha leugranánk Bajára Márkóhoz a halászléfőzésre. Éppen elvégeztem a gimnáziumot, és mert a horvát gimibe jártam, a haveri társaságomban erősen felül voltak reprezentálva a magyarországi, illetve a délszláv háború elől menekülő horvátok, ahogy amúgy Baja környékén is. Így lehetett, hogy 1998. július 11-én éjjel tizenegy fele Baja főterén ezer ember üvöltötte teli torokból a horvát himnuszt a hollandok legyőzése után. Hát, úgy hét órája nagyjából ugyanúgy érzem magam, csak dúdolni dúdolok mást: It's going home, lads!

Hogy beköszönőposztom ne veszítse el teljese szokásos jellegét, pár szóban az időjárásról: meleg lesz. Jó reggelt!