Illetlenkedésért letartóztatták Stormy Danielst

Letartóztatták Stormy Daniels pornószínésznőt az ohiói Colombusban. Daniels, polgári nevén Stephanie Clifford éppen perben áll az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, aki hallgatási pénzt fizetett neki azért, hogy titokba tartsa évekkel ezelőtti afférjukat. Clifford azért perel, hogy feloldják a titoktartási kötelezettsége alól, és végre elmondhassa a történetét, aminek elhallgatásáért 130 ezer dollárt kapott Trump ügyvédjétől, az orosz maffiával is kapcsolatban álló Michael Cohentől.

Ebből amúgy elég nagy kalamajka van, mert Cohen először azt állította, hogy Trump tudtán kívül fizetett Cliffordnak. Csakhogy ez, mivel a 2016-os elnökválasztási kampány idején történt a tranzakció, illegális kampánytámogatásnak minősülne. Trump stábja ezért gyorsan előállt az új magyarázattal: Trump csak kölcsön kapta a pénzt Cohentől, és tartozását azóta rendezte is. Csakhogy ezt meg nem vallotta be az adóbevallásában, így ez is bűncselekménynek minősülne. Ez a módszer, vagyis az élből tagadás, majd a hazugság a feltárt tényekhez igazgatása a Trump stáb működési alapelvének tűnik, ugyanez történt az ifj. Trump és a Kreml ügyvédjének találkozójával is, amiről két napon belül három, egymásnak is gyökeresen ellentmondó, írásos nyilatkozatot tettek.

Clifford jogi képviselője, Michael Avenatti szerint az ügyfele elleni vád politikailag motivált koholmány. Danielst egy obskurus ohiói törvény, a "közösségvédelmi törvény" alapján azzal vádolják, hogy illetlenül viselkedett. A törvény tilja, hogy bárki megérintsen egy meztelen vagy félmeztelen táncost, kivéve ha rokonok.

Clifford egy sztriptízbárban lépett fel, Avenatti szerint az egyik vendég az előadás során "nem szexuális jelleggel ért hozzá". (Via BBC)