Patkány miatt kellett félbeszakítani egy balettelőadást Ausztráliában

Bemászott egy 11 ezer voltos berendezésbe, és elrágott valamit, ezzel rövidzárlatot okozott - írja a BBC. Az eset Adelaide művészeti negyedében történt, az egész környék sötétbe borult. A közelben egy másik táncelőadást is félbe kellett szakítani. A táncosok ekkor is folytatták az előadást, így a kétezer nézőnek elsőre nem is esett le, hogy a sötétség nem az előadás része, a színház vezetése szólt nekik, hogy ne folytassák. A nézők állva tapsolták meg őket mobiljaik fényénél, aztán elemlámpák fényénél sikeresen kiterelték őket. Az előadást - ami egyébként a Csipkerózsika volt - nem ismétlik meg, de a jegyek árát visszatérítik. A patkány feltehetően elpusztult a balesetben.