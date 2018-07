Saját magának vett nyelviskolát Mészáros Lőrinc jobbkeze, és a dolog nem függ össze azzal, hogy diákhitelből lehet majd idegen nyelveket tanulni

"Tudtad, hogy Mészáros Lőrinc megvett egy nyelviskolát? Erre tessék!"

- kommentálták a 444-nek nyelvtanári körökből azt a keddi hírt, hogy

a Nemzeti Versenyképességi Tanács - amit maga Varga Mihály pénzügyminiszter vezet - azt javasolja a kormánynak, hogy az vezesse be a nyelvtanulási diákhitelt.

"Hogy mi? Mészáros Lőrinc titokban beszállt volna a nyelvtanítási bizniszbe is? És erre egyből a javára módosítják a szabályokat?"

- tettem fel magamban egy csomó kérdést, aztán utánanéztem, hogy mi igaz ebből.

Az eredeti pletyka/információ is arról szólt, hogy nem személyesen Mészáros, hanem az őt több cég vezetésében képviselő, közismert bizalmi embere, Antal Kadosa ügyvéd vásárolta volna meg a Manhattan Stúdió nevű nyelviskolát. (Ha kiváncsi vagy Antal és Mészáros üzleti kapcsolatára, ezt a remek Index-cikket érdemes elolvasnod.)

Ez a tény könnyen ellenőrizhető az online céginformációs rendszerekben. Antal Kadosa Adorján eszerint 2017. legvégén szerezte meg a céget, vagyis a MANHATTAN Stúdió Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A Manhattan tisztes nyereséggel működő vállalkozás volt a tulajdonosváltás előtti évben: 165 millió forintos forgalom mellett 18 milliós adózott eredményt produkált. Ez remek, de első blikkre nem tűnt Mészáros Lőrinc szintjének.

Ezek után megkerestem Antal Kadosát. Az ügyvéd elmesélte, hogy első végzettségét tekintve nyelvész - a jogász-üzletember előbb a Kodolányi János Főiskola német és kommunikáció szakát végezte el, utána iratkozott be a Pázmány jogi karára - pályája elején pedig tolmácsolással és fordítással is foglalkozott. Ezért gondolta jó ötletnek, hogy most egy nyelviskolába fektessen. Antal azt mondta, hogy ez nem a legelső ilyen profilú vállakozása, hiszen régebben is volt már például fordítóirodája.

Direkt kérdésemre határozottan leszögezte, hogy a Manhattan Stúdiót nem Mészáros Lőrinc megbízásából, hanem abszolúte saját üzleti projektként vette meg. Az eredeti terve az volt, hogy aktívan részt fog venni a cég irányításában, de az utóbbi időben annyi egyéb feladata támadt, hogy egyáltalán nem tudott belefolyni a Manhattan ügyeibe, ahol "a menedzsment teszi a dolgát".

A diákhitel nyelvtanulásra való kiterjesztéséről pedig azt mondta, hogy a felvetésről is tőlem hall először.