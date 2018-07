Trump bevándorlási pribékjei már a határon szabályosan átlépő, menedékkérelmet benyújtó, törvénytisztelő bevándorlók gyerekeit is elkobozzák

José a texasi McAllennél szabályosan átkelt az amerikai-mexikói határon és szabályosan benyújtotta menedékkérelmét, vagyis minden létező amerikai törvényt betartva próbált belépni az országba. Ennek ellenére elkülönítették. A Vice beszámolója szerint már két napja fagyoskodott a jéghideg cellában hároméves kisfiával, amikor megérkeztek az amerikai bevándorlási hatóság ügynökei. Felkapták a gyereket, majd azt hazudták, hogy csak vécézni viszik.

Hazudták, mert a kisgyereket aztán soha többé nem hozták már vissza, vitték a bababörtönbe, ahova azokat a gyerekeket viszik, akiknek a szülei az amerikai törvényeket megsértve, vagyis Joséval szemben nem a kijelölt határátkelőn léptek be az országba, és nem nyújtottak be a hivatalos határátkelőn azonnal menedékkérelmet.

José és kisfia története kedden szerencsés véget ért, a bevándorlási hatóságnak a bíróság szabta határidőig sikerült visszaadnia a gyereket Josénak, akitől minden jel szerint teljesen törvénytelenül vették el.

A Vice szerint az utóbbi az, ami kérdéseket vet fel. "A Belbiztonsági Minisztérium nem választ szét családokat, akik legálisan folyamodnak menedékjogért a kijelölt határátkelőkön" - állította a bababörtönbotrány tetőpontján, június 18-án tartott sajtótájékoztatóján Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter. Amire az egészségügyi miniszter, Alex Azar július 5-én még rá is kontrázott azzal, hogy "van egy halálbiztos módja annak, hogy ne vegyék el tőled a gyereked: ha kijelölt határátkelőn kelsz át".

Aha.

Josétól úgy rabolták el - szó szerint! - a gyermekét, hogy a férfit nem is vádolták meg illegális határátlépéssel. Nem is tehették volna, hiszen, mint már említettük, teljesen szabályosan, a kijelölt határátkelőn lépett be az országba és folyamodott menedékért. Mint az Los Angeles Times oknyomozásából kiderült, nem ő volt az egyetlen áldozat, akitől ennek ellenére elragadták a gyermekét. A lap több ilyen esetet is azonosított. Amire az amerikai határőrség azt válaszolta, hogy ők csak hét, teljesen legálisan érkező családtól szakították el a gyermekét május óta. Arra már nem voltak hajlandók válaszolni, hogy tulajdonképpen miért is rabolták el José gyermekét. Pláne, hogy időközben az amerikai hatóságok már megállapították, hogy José élete valóban veszélyben van szülőhazájában, Hondurasban, vagyis jogosan nyújtott be menedékkérelmet, és az ügye haladhat tovább.

A San Diegó-i kerületi bíróság bírája, Dana Sabraw már június 26-án "könnyelmű, ha nem szándékos" gyakorlatnak nevezte azt, hogy a hatóságok még azoktól is elszakítják a gyereküket, akik legálisan lépnek be az országba. Ő hozta az ítéletet, amely alapján az amerikai hatóságoknak július végéig az április óta elragadott háromezernél is több gyerek mindegyikét vissza kell adniuk szüleiknek. (Címlapképünk illusztráció, nem Josét és kisfiát ábrázolja, de ugyanazon a határátkelőn, a texasi McAllenben készült)