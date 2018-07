Trump spirituális főtanácsadója szerint az lehet, hogy Jézus menekült volt, de törvényt tuti nem sértett

Paula White teleevangelista, Donald Trump spirituális főtanácsadója - merthogy ilyenje is van. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az Egyesült Államok vallásos ország, a közvélemény-kutatási adatok alapján még egy hívő muszlimot is inkább megválasztanának elnöknek, mint egy ateistát. Az amerikai közéletben ezért viszonylag rendszeresen hivatkoznak politikai kérdésekben is arra, hogy vajon Jézus mit gondolna róla, illetve hogy Jézus életéből milyen következtetéseket lehet levonni a kérdéssel kapcsolatban.

Most, amikor Trump kormányzatának bevándorlókkal szembeni embertelen módszerei adják a nyár témáját az amerikai belpolitikában, számos egyházi vezető hangsúlyozta, hogy Jézus maga is menekült volt, hiszen a bilbliai történet szerint Jézus születése után a család Egyiptomba menekült Heródes király pribékjei elől, akiknek a történet szerint le kellett volna mészárolniuk minden újszülöttett, akik között a profécia szerint ott volt a zsidók új királya.

Donald Trump spirituális tanácsadója, a teleevangelista Paula White másképp látja a dolgot. Szerinte az emberek félreértik az egyiptomi menekülés történetét. "Szerintem nagyon sok ember kontextusán kívül értelmezi ebben a Szentírást, amikor arról beszélnek, hogy Jézus is menekült volt. Igen, Egyiptomban élt három és fél évig. De nem volt illegális bevándorló. Ha törvényt sértett volna, akkor bűnös lett volna, és nem lehetne a Megváltónk" - mondta a Christian Broadcasting Networknek.

Más teológusok, mint például Matthew Soerens, az Evangéliumi Bevándorlási Kerekasztal jogvédő csoport koordinátora úgy vélik, hogy talán mégis inkább a spirituális főtanácsadó ért félre valamit. Szerinte a kor körülményei között, amikor még nem léteztek nemzetállamok vagy személyazonosító okmányok, nehéz értelmezni az illegális bevándorlás fogalmát. "Azt viszont nincs okunk feltételezni, hogy a szülei menekültsátusért folyamodtak volna menekülésük előtt. Ahogy napjainkban sok, a bűnbandák elől menekülő salvadori és hondurasi családnak, új Jézus családjának is az volt a reakciója egy a családjuk biztonságát veszélyeztető valós fenyegetésre, hogy egy idegen országban próbálják meghúzni magukat azok elől, akik fenyegetik őket" - mondta.

John McCullough tiszteletes, a menekültek elhelyezésével foglalkozó Church World Service elnöke szerint ő még nem látott bizonyítékot arra, hogy Jézust és családját legálisan fogadták volna be Egyiptomban. "Szerencsére az egyiptomi hatóságok nem a zéró tolerancia elve szerint jártak el" - utalt Trumpék új gyakorlatára.

Soerens szerint az is sajátos olvasat, hogy a világi törvények megsértése erkölcsi értelemben is mindig bűnnek számítana. Hiszen maguk az apostolok is sok időt töltöttek börtönben a római törvények megsértése miatt, és magát Jézust is egyházi törvények megsértése miatt feszítették meg. (Via Huffpo)