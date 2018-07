Életfogytiglani börtönt kapott egy férfi, aki a négyéves György herceg elleni merényletre biztatott másokat

Pénteken életfogytig tartó börtönre ítélték az a brit állampolgárságú férfit, aki a négyéves György herceg elleni merényletre szólított fel. Így minimum 25 évet kell ülnie. A 32 éves Husnain Rashid lehetséges célpontokról közölt információkat a Telegramon, és arra biztatta a dzsihádistákat, hogy világszerte kövessenek el merényleteket.

Az ügyészség szerint a lehetséges célpontok között volt Vilmos herceg és Katalin hercegné négyéves fia, György herceg is, aki most harmadik a brit trónöröklési rendben. Rashid megadta annak a délnyugat-londoni iskolának a címét is, ahová a kis György szeptember óta jár.



György herceg szüleivel Fotó: Richard Pohle/AP

Bár Rashid először tagadta a vádakat, de végül a tárgyalás során négy terrorizmussal kapcsolatos vádpontban bűnösnek vallotta magát. Az ügyészség szerint a korábban webdesignerként dolgozó, munkanélküli férfi az elmúlt 18 hónapban propagandaanyagokat gyártott a merényletekre készülő dzsihádistáknak. A New York-i Sixth Avenue-ről is készített egy térképet, amihez azt írta: „New York Halloween-buli. Felkészültetek? Visszaszámlálás indul.” De a célpontok között voltak a zsidó közösségek épületei és kormányzati épületek is. (Reuters)