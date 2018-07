Ki merészel nevetni a zseniális Ingmar Bergmanon?

1918. július 14-én, Uppsalában született Ingmar Bergman, akinek filmjei ihletői voltak - sok más művész mellett - Francis Ford Coppola, Terry Gilliam, Martin Scorsese, Alejandro Gonzalez Iñárritu, Krzysztof Kieślowski, Woody Allen, Akira Kurosawa, Gus van Sant, Wes Anderson, Michael Haneke, Andrzej Wajda, Ettore Scola, Federico Fellini, Wes Craven, Ridley Scott, Park Chan Wok, Ang Lee, Lars von Trier és Takeshi Kitano munkáinak.

A hagyatékot gondozó Ingmar Bergman Alapítvány a szokásosnál sokkal élvezhetőbb honlapot rakott össze, ahol olyan ötletekkel is próbálkoznak, mint a bergmanizált kézírást gyártó kis alkalmazás. És voltak olyan kedvesek, hogy a rendező filmjeit és személyiségét kifigurázó videókat is összeszedték.

A Bergman által kifejezetten kedvelt Muppet Show is készített egy feldolgozást.

Az egyik legrégebbi paródia maga is klasszikusnak számít: az 1968-as, Oscarra is jelölt The Dove című rövidfilmet mozikban vetítették a Bergman-filmek előtt, és állítólag a közönség sokszor nem tudta megkülönböztetni az eredetitől.