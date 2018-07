16 éves korában óvszert tömtek Mira Sorvino szájába egy meghallgatáson

Megrázó vallomást tett Mira Sorvino a Hollywoodi Külföldi Újságírók Szövetségének podcastjában. Az Oscar-díjas színésznő eddig se titkolta, hogy ő is áldozatául esett a filmiparra jellemző szexuális zaklatásoknak, ő volt az egyik első, a nevét is felvállaló megszólalója Ronan Farrow a botrányt kirobbantó cikkének. Abban arról mesélt, hogy az azóta már vád alá helyezett Harvey Weinstein őt is feketelistázta, mert nem volt hajlandó lefeküdni vele.

Most ennél is megrázóbb történetet mesélt el. A most ötvenéves színésznő még csak 16 éves volt, amikor "élete egyik első meghallgatásán" a szereplőválogatás vezetője "azért, hogy kellően rémült legyek a horrofilmjelenethez, egy székhez kötözött, megsebesített a karomon és betömte a számat. Én pedig benne voltam, mert rémült akartam lenni a jelenethez" - mesélte. Aztán amikor kivették a szájából azt, amivel betömték, kiderült, hogy egy óvszer volt. "Ez annyira helytelen, egyáltalán, mit keresett nála egy óvszer egy meghallgatáson" - mondta Sorvino.

Sorvino elbeszélése alapján karrierje során számtalan alkalommal próbálták rávenni, hogy lefeküdjön valakivel egy szerepért. Még a barátai is azt mondogatták neki, hogy "garantáltan le kell feküdjön egy csomó emberrel, ha előre akarja mozdítani a karrierjét". "Én mindig nemet mondtam, ezzel pár szereplehetőségtől el is estem" - mesélte. Nevek említése nélkül azt is elmesélte, hogy meggyőződése szerint azért esett ki egy Oscar-díjas rendező végső rostáján, mert nem volt hajlandó lefeküdni vele. A rendező állítólag azt mondta neki, hogy "ahogy nézegetlek, az agyam akaratlanul is a szexuális lehetőségekre vándorol a művészetiekről". (Via The Daily Beast)