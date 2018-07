Nem ez volt az első alkalom, hogy Putyinék lenyúltak egy aranyból készült ritka sporttrófeát

A fél világ azon hüledezik, hogy a focivébé díjkiosztó pódiumán Putyin elnök mögött álló, és az akció előtt éppen vele beszélgető nő hogyan merte zsebrevágni az egyik, franciáknak szánt aranyérmet.



Egy 13 évvel ezelőtt történt, kicsit hasonló eset alapján az sem teljesen kizárt, hogy maga Putyin kérte meg erre.

Robert Kraft amerikai milliárdos, az azonos nevű óriáscég és a New England Patriots amerikafoci-csapatának tulajdonosa 2005-ben Oroszországban járt Sandy Weill, a Citibank akkori elnökének társaságában. Az üzletember csapata éppen az út előtt nyerte meg a 38. Super Bowlt, ami után a szokások szerint a tulaj is kapott egy hatalmas, gyémántokkal kirakott emlékgyűrűt, amibe a nevét is belevésték.

A Super Bowl-gyűrűket hagyományosan a Jostens nevű ameikai sportrelikvia-gyártó cég készíti, aranyból, platinából vagy fehéraranyból, gyémántokkal kirakva, szerepeltetve rajta a győztes csapat címerét és az adott Super Bowl sorszámát. A gyűrűk értéke 25-35 ezer dollár között van.



Ahogy Kraft nyolc évvel később felidézte, a Putyin elnökkel való találkozóján megmutatta neki a gyűrűt. Putyin az ujjára húzta azt, azzal a megjegyzéssel, hogy "Ezzel meg tudnék ölni valakit." Kraft ekkor kinyújtotta a tenyerét az elnök felé, aki le is húzta a gyűrűt, de ahelyett, hogy visszaadta volna azt, hirtelen zsebre vágta, majd három KGB-s társaságában elhagyta a helyiséget.

A meghökkent milliárdos azért nem csinált botrányt, mert az eset után azonnal telefonhívást kapott a Fehér Házból, amiben arra kérték, hogy ne csapjon patáliát, sőt arról adjon ki közleményt, hogy a gyűrűt ajándéknak szánta.

Mivel államérdekre hivatkoztak, az először vonakodó Kraft végül belement, és tényleg kiadta a közleményt arról, hogy az orosz nép és Putyin iránti nagyrebecsülése jeléül ajándékozta oda a ritka és értékes relikviát. Az egészről végül egy nyolc évvel későbbi nyilvános beszédében rántotta le a leplet.

A gyűrűt később a Kreml könyvtárában állították ki. A témát Kraft 2017-ben újra előhozta, megismételve azt, amit 2013-ban mondott, miszerint érzelmileg kötődik a gyűrűhöz, amit egyszer vissza szeretne kapni.