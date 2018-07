7, azaz hét csajozási tipp lányoktól fiúknak

Nyakunkon a nyár, a fesztiválok, és nem láthatjuk előre, melyik sorbanállás, koncert vagy sátorállítás lesz az, amikor egyszercsak meglátunk valakit, elejtjük a sajtos-tejfölös lángost, mert elborít bennünket az a semmihez sem hasonlítható, letaglózó érzés, hogy

ISZONYATOSAN TETSZIK EGY LÁNY!!!!!!!44!!4

Mit lehet tenni ilyenkor, hogy ne csesszük el életünk lehetőségét? Lányokkal beszélgettünk arról, miket tanácsolnak azoknak a fiúknak, akik idén nyáron szeretnék felszedni őket. Pontokba szedtük azokat a tippeket, amik a leggyakrabban előkerültek és most megosztjuk veletek a titkokat!

1. Ne csak a külsőnket dicsérd

A lányok többsége nem fog iszappal hajigálni, ha megdicséred, milyen csinos, de sokkal nagyobbat szól, ha elismered a bátorságát vagy felidézed valamelyik vicces megszólalását. A lányokat pici koruktól arra neveli a társadalom, hogy az élet egyik legfőbb célja a makulátlan szépség (de nem az), ezért nyilván jólesik nekik a dicséret. Az viszont mindig sokkal mélyebben megmarad, ha egy fiú a személyiségüknek bókol. Lehetőleg ne csak random válassz ki egy pozitív tulajdonságot, hanem tényleg gondold végig, mi tetszik benne annyira!

2. Legyél ápolt

A csajozás felszínes sport, de csak az elején. A belső tulajdonságok összhangja nélkül nincs igazi kapcsolat, viszont ha valaki nem ad magára, azzal eléggé megnehezíti az esélyeit. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni: a rendszeres zuhanyzás egy jó illatú tusfürdővel és a hozzá passzoló dezodorral, harmonizáló színű, rendezett ruhák és egy tiszta cipő már nyert ügy – ha ezután sem tetszel a lánynak, nem te kellesz neki. Sok lány imádja a fiúkon a parfümök illatát, de ha annyit fújsz magadra, hogy már méterekről érezni, az tud olyan visszataszító lenni, mintha két napja nem fürödtél volna.

3. Csak akkor legyél lovagias, ha ő is úgy akarja

Nagyon szép dolog egy lánynak kihúzni a széket, virágcsokrokkal elhalmozni vagy előre engedni az ajtóban – de csak akkor, ha ő is erre vágyik. A 21. században rengeteg lányt már nagyon idegesítenek ezek az illedelmesnek ítélt, régi szokások, feszengenek tőle és azt az érzést kelti bennük, hogy a másik nem tartja őket egyenrangú emberi lénynek, akik egyedül is képesek leülni vagy levetkőzni. Ha igazán tisztelni akarod a nőket, azt is elfogadod, ha arra kérnek, hogy ne viselkedj velük egy kosztümös filmből kilépett gentlemanként.

4. Mondd meg te, hol találkozzatok

Ez egy kicsit becsapós pont, mert a lányok itt nem arra gondolnak, hogy minden esetben a fiúnak kell megmondani, hol legyen a következő randi, de ha már ő kezdeményezi az ismerkedést, akkor legyen szíves kicsit megszervezni is. Ha nulla ötleted van, tedd fel ezt a trükkös kérdést a lánynak:

Te: Tippelj, hova viszlek el legközelebb!

Álmaid Nője: Úúú, a Tihanyi Apátsághoz megyünk levendulát szedegetni egy kosárba és sétahajózunk a naplementében?

Te: Basszus, honnan tudod?

(Itt az a lényeg, hogy ha látod, hogy nagyon lelkesedik azért, amit ő mond, akkor oda vidd el, valószínűleg örülni fog neki. Ha nem mond semmit, mondd, hogy „Akkor majd meglátod!" és gyorsan találj ki valamit!)



5. Ne szapuld a többi nőt, különösen az exedet ne

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy kapcsolat elején úgy bókolnak a másiknak, hogy az exük emlékét a földbe döngölik, hogy a másikat az égig magasztalhassák („Olyan szépen jársz, mint egy királynő, bezzeg az exem, az a görnyedt, lusta, kövér trampli"). Ez nem valami szimpatikus húzás. Gondolj bele, egyszer az exedet is ugyanúgy fűzted, mint a mostani lányt, és amíg együtt voltatok, minden nap meghoztad azt a döntést, hogy vele akarsz lenni. Ki akar egy olyan fiúval bármit is kezdeni, aki a szakítás után ilyen otromba dolgokat mond róla majd a háta mögött? Ugyanez vonatkozik arra, amikor általánosítod a nőket, pl. „Te más vagy, mint a többi lány, azok mind olyan felszínesek és számítóak". Nem vall túl sok intelligenciára, ha az emberiség felét elkönyveled valamilyennek egy sztereotípia alapján.

6. Fogadd el, hogy a nem az nem

Ha egy lány visszautasít, hagyd békén. Ha egy lánnyal egy darabig úgy néz ki, hogy jól elvagytok, de aztán azt mondja, hogy mégsincs kedve ehhez az egészhez, hagyd békén. Ha egy lány szexi hangon a füledbe súgja, hogy menj fel hozzá, de aztán nincs kedve lefeküdni veled, csak beszélgetni az élet nagy dolgairól, beszélgess vele (vagy menj haza, ha csak a szex miatt jöttél). Ha egy lánnyal egyszer már lefeküdtél, de többször nem akar, vedd tudomásul. Ne kövesd, ne írj neki, ne üzengess neki a barátain keresztül. Hidd el, ha veled akarna lenni, nem mondaná, hogy nem akar. Nem létezik olyan, hogy egy lány azért mond nemet, mert kéreti magát.

7. Találd meg a saját varázslatos képességedet

Több mint hétmilliárdan élünk ezen a bolygón, mégis mindenkiben van valami olyan eredeti, utánozhatatlan valami, egy olyan különleges képesség, amiben ő egyedül a legjobb a világon. Neked mi ez? Jól bánsz a szavakkal? Kedves vagy? Vicces történeteid vannak? Lenyűgöző az emlékezőtehetséged? Kreatív ajándékötleteket találsz ki? Minden szituációra tudsz egy dalszöveg-részletet? Különleges, telepatikus kapcsolatot ápolsz a cicákkal? Csak akkor tudhatod meg, ha kipróbálod magad élesben, figyeled és elemzed saját magadat. Ha tudod magadról, miben vagy te a legnagyobb király a földön, használd ki a varázserejét és nyűgözz le vele másokat! Hidd el, hogy nem kell mindenben jónak lenni.

+1: Ki a könnyekkel, kifelé!

Nem csak a lányok mindennapjait keserítik meg a társadalom, a média, az iskola által belénk nevelt nemi szerepek, a fiúk is megkapják a magukét. A fiúk nem sírnak? Egy igazi férfi soha nem mutatja ki a gyengeségét? Mekkora kamu! Nincs menőbb annál, ha egy fiú be meri vallani, hogy fél, sírni lenne kedve vagy szomorú. Létezik nagyobb bók annál, hogy „Úgy izgulok, hogy elrontok valamit, mert annyira csodálatos vagy"?