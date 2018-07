Németh Zsolt szerint "elindult az európai jövőképek éles versenye, amelyre Magyarország és a Fidesz is bejelentkezik"

A jövő héten, július 24. és 29. között Tusnádfürdőn megrendezendő szabadegyetem sajtótájékoztatóján Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke kijelentette:

"nagyon jelentős időszakban rendezik meg az idei tusványosi szabadegyetemet, akkor, amikor a választás után belpolitikai stabilitás alakult ki, így Magyarország nemzetközi mozgástere kibővült, közben pedig megkezdődött a felkészülés a jövő évi európai parlamenti választásra."

Szerinte elindult az európai jövőképek éles versenye, amelyre "Magyarország és a Fidesz is bejelentkezik", szövetséget építve a nemzetek Európájáért. Az idei fesztivál mottója a Szenvedélyünk Tusványos, ami Németh szerint azt jelenti, hogy "az identitásunk részévé vált Tusványos",

a szókimondás, a nemzeti összetartozás-tudat, valamint a hagyományos értékekre épülő európai jövőkép a tábor szervezőinek és résztvevőinek identitásává vált.

A szabadegyetem meglátása szerint "a Fidesz politikai nagycsaládi találkozójának is tekinthető". Ismert: idén az MSZP is ott lesz Tusnádfürdőn. Németh közölte: ott lesz Orbán Viktor, aki "a legstabilabb résztvevője" a tábornak, és a szombati pódiumvitára is várják. (MTI)