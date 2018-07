Olívaolajat könnyezett egy új-mexikói Mária-szobor

Rózsaillatú olajat könnyezett egy új-mexikói Mária-szobor. Fotó: Facebook/Luisa Payne

Csoda tanúi lehettek egy új-mexikói templomban a hívők:

Mária-szobruk könnyezni kezdett.

A csodát kivizsgálók hamar kiderítették, hogy Mária ezúttal olívaolajat könnyezett. "Néhány szemtanú azt állította, hogy [a könnyek] rózsaillatúak voltak" - mesélte a Fox Newsnak Oscar Cantu megyés püspök. Ez pedig a csodás rejtély megoldásának is a kulcsa lehet, ugyanis Cantu saját bevallása szerint ilyen rózsaillatú olajat használ felszentelésekhez, konfirmációkhoz és keresztelésekhez is.

Azügyben, hogy az olaj "természetes okból" jelent-e meg az üreges bronzszobron, vagy mégis csoda történt volna, még folynak a vizsgálatok. A szobor belsejét már megvizsgálták, abban nem találtak semmi szokatlant. "Nem volt ott semmi, aminek ne kellett volna ott lennie, kivéve pár pókhálót" - mondta Cantu.

A püspök azt is ki akarja vizsgálni, hogy nem átverés-e az egész. De szerinte "még ha az is volna, nem tudjuk, hogy fizikailag hogyan kivitelezték". A szobor ugyanis öntött bronz, így szerinte nincs rá mód, hogy megkönnyeztessék. (Via Fox News)