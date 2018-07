Trump közölte: Rosszul fogalmazott a Putyinnal közös sajtótájékoztatón

Kongresszusi törvényhozókkal folytatott keddi megbeszélésen jelentette ki Donald Trump:

mégis elfogadja a hírszerzési szervek megállapításait a témában, történt orosz beavatkozás a 2016-os amerikai elnökválasztásokba.

A zártkörű megbeszélés elejére engedtek be pár újságírót, akik még azt is hallhatták a kijelentését azzal nyomatékosítja az elnök, hogy

támogatja és továbbra is bízik az amerikai elhárításban és titkosszolgálatokban.

Mindezt azután, hogy előző nap a Putyinnal közös Helsinkiben tartott sajtótájékoztatón egészen mást mondott.

Helsinkiben a sajtótájékoztatón Trumpot az orosz beavatkozásról kérdezték, arról, hogy az amerikai hírszerzés szerint Putyinék megpróbálták befolyásolni az elnökválasztás eredményét. Az amerikai elnök ekkor azt mondta:

„Nem látom annak okát, amiért így kellett volna legyen [amiért az oroszok beavatkoztak volna], Putyin elnök nagyon határozottan és erősen mondta ma, hogy nem ők voltak.”

Ebből a mondatból óriási botrány lett, sokan azt a következtetést vonták le belőle, hogy ez elnök jobban bízik Putyinban mint a saját hírszerzésében.

Ezt próbálta ma Trump kiigazítani azzal, hogy csak rosszul fogalmazott, és valójában azt akarta mondani a közös sajtótájékoztatóm, hogy

Nem látja okát, amiért ne ők [az oroszok] lettek volna [akik megpróbáltak beavatkozni a választásba]

Ezzel együtt Trump továbbra is arról beszélt, hogy az oroszok akciója semmiképpen sem befolyásolta a választás végeredményét.

Trump a keddi Fehér Házban tartott találkozón részletesen beszélt az orosz elnökkel való négyszemközti tárgyalásról is. Elmondása szerint szó volt Észak-Koreáról, Szíriáról és Iránról is. Ezekben a témákban szerinte sikerült előbbre lépni. Hogy pontosan hogyan és miként, nem tudni. Kijelentette: reménykedik, hogy "újra sikerül megállapodást kötni Iránnal, igaz, az is lehet, hogy nem." Észak-Korea ügyét pedig úgy látja, hogy "nem kell sietni, van időnk."



(Reuters)