Donald Trump bekamuzta, hogy Erzsébet életében először az ő tiszteletére szemlélte meg saját díszőrségét

Donald Trump a jelek szerint képtelen igazat beszélni, még a legjelentéktelenebb apróságokról is kényszeresen hazudnia kell. Trump a múlt héten, a brüsszeli NATO-csúcs után, a hétfői helsinki orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt Nagy-Britanniába látogatott, ahol fogadta II. Erzsébet királynő is. És, ahogy az már lenni szokott, a nagy alkalomra felvonult a díszőrség is, amit a királynő Trump társaságában meg is szemlélt.

A jelenet instant klasszikus lett, mert a felvételek tanulsága szerint a királynő megpróbálta megtanítani Trumpot helyesen járni. A kívülálló megfigyelőnek ez kínosnak tűnhetett. Nem úgy Trumpnak, aki lelkendezve nyilatkozott róla, hogy milyen remek a viszonya a királynővel - bár a hírek szerint a királyi család tagjai nagy versenyben voltak azért, hogy elkerüljék a találkozót Trumppal, a trónörökös Károly, és az utódlási sorban őt követő idősebb fia, Vilmos például kerek-perec kijelentették, hogy mivel Trump látogatása nem minősül hivatalos állami látogatásnak, így nekik nem kötelességük fogadniuk az amerikai elnököt, így nem is fogják.

De nem is ez a legviccesebb Trump nyilatkozatából, hanem a kényszeres nagyotmondás. "Találkoztunk a királynővel, aki abszolút csodálatos figura. Megszemléltük a díszőrséget, mint mondják, hetven éve először volt ilyen" - mondta.

Hogy mi az anyám kínjára gondolhatott, amikor kibugyogtak a száján ezek a szavak, csak ő tudhatja. "Ez nyilvánvalóan teljes kitaláció" - kommentálta Trump kijelentését Richard Fitzwilliams, aki szerint "bevett szokás, hogy a királynő a látogató állam- és kormányfőkkel megtekinti a díszőrséget". Vagyis évente többször is megesik ez. Arról már nem is beszélve, hogy hetven éve Erzsébet még csak 22 éves volt, és nem is volt még királynő. (Via The Independent)