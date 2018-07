Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására ajánlotta fel a világbajnoki ezüstéremért járó, a hírek szerint 27 millió dolláros jutalmát a horvát labdarúgó válogatott. A jutalmat a FIFA-tól kapják a vébén szereplő válogatottak.

A világbajnokságon több válogatott jelentette be, hogy a pénzdíját, honoráriumát jótékony célra ajánlja. Az angol válogatott tagjai hagyományosan ezt teszik, de Kylian Mbappe, a franciák ifjú sztárja is minden jutalmát jótékony célra ajánlotta. (Via Sportbible)