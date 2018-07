Nincs akadály, ha testben és fejben is rendben vagyunk

Tavalyi győztes idején 4 óra 21 percet lefaragva, ismét megnyerte a világ legkeményebb futóversenyét a Himalájában a komáromi Szőnyi Ferenc. Leírni is elképesztő, nemhogy teljesíteni azokat a távokat, amelyeket élete során már megtett a versenyző. Most arról kérdeztük, hogy vajon, honnan jön ez az emberfeletti kitartás és fáradhatatlanság, amivel mind az emberi test, mind a külvilág határait át lehet lépni és csúcsokat lehet dönteni.

· Általában hogyan készülsz a versenyekre, a napi edzés mellett mi kell ahhoz, hogy minden téren felkészült legyél?

Egy mentorom mondta nekünk még anno, hogy így 50 felett már nem készülnünk kell, hanem így kell élnünk a mindennapokban is. A reggel 5 órai ébresztők, az úszás, a hajnali futások akár tikkasztó melegben is, vagy a Vértesben a 30 km-es távok... Így néznek ki a hétköznapok, a versenyek tulajdonképpen az ünnepet jelentik.

· Hogy jött a futás az életedbe, miért ezt a sportágat választottad anno?

A futást 43 évesen kezdtem el, akkoriban még 15 kilóval nehezebb voltam. Az amatőr sikerek viszonylag gyorsan jöttek, ami leginkább inspirált, az bár közhely de igaz, hogy a láb mindig kéznél van, illetve ez a sportág viszonylag olcsón kivitelezhető.

· Mi motivál téged, a sport szeretete, az állandó új kihívások vagy a saját korlátaid túllépése és önmagad legyőzésének az öröme?

Érdekes ez a kérdés, mert éppen ebben a sorrendben működik nálam a motiváció. Jó volt mozogni, jó volt versenyre készülni, érdekes volt a győzelem ízét megtapasztalni. Persze az is motivált, hogy fejlődjek, hogy jó lenne egyre jobbá válni, legyőzni a korlátokat, önmagamat és a versenyzőtársaimat is.

· Milyen gyakran vezetsz, mi fontos számodra amikor autóba ülsz? A „Versenygép” becenév az utakon is jellemző rád?

Az utazás az élet! Ha utazás, akkor autó és ha autó, akkor Sixt. Imádok vezetni, életem során rengeteg típusú autót vezettem, szerintem egy milliónál is több kilométer van bennem.. Azt szeretem, amikor naponta vezethetek és nagy távokat tehetek meg. A „versenygép” jelző az utakon nem jellemző rám, sőt, inkább a nyugodt erő, ami olyankor jelen van bennem. Legutoljára 5-6 éve büntettek meg, azóta óvatos vagyok, régebben sokkal gyorsabban vezettem. A mostani mottóm már inkább az, hogy nem az autó gyors, hanem a sofőr és hát a körülményekre is figyelni kell, óvatosan kell vezetni.

· Az ember sokszor autót is úgy választ, hogy az megállíthatatlan legyen minden körülmények között, a Sixt SUV BMW kínálatánál érzel hasonló, fontos adottságokat?

A Sixt BMW SUV kínálata egyszerre ellenállhatatlan és megállíthatatlan. Mindemellett ha jellemeznem kellene, leginkább a precíz, megbízható, hatékony szavakat használnám, nagyon nem mindegy, hogy milyen autót választunk, ha a minőséget és a garanciát keressük.

· Milyen nagyon erős pozitívumait emelnéd ki ennek a típusnak, te is azt tapasztaltad, hogy nincs akadály és megoldhatatlan probléma, ha a Sixtnél járva ezekre az autókra esik a választásunk?

A technika nagyon fontos, számít, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben is tudod, hogy minden, de tényleg minden rendben lesz. Mert ez az autó kiszolgálja a sofőrt és bizony soha nem hibázik. Itt egyetlen gyenge láncszem lehet, de az nem a jármű, hanem az emberi figyelmetlenség.

· Neked is van városi és terep futócipőd is, mint ahogy a Sixtnél is lehet rövidebb távra vagy hosszabb utazáshoz is autót bérelni, szerinted melyiknek mi az előnye?

Hát igen, pont ez a lényeg: terepfutó cipőt nem szükségből veszünk, hanem tapasztalatból. Mindig a célnak megfelelően kell választani, de tény, hogy nagy előny, ha egyáltalán van választási lehetőség, ráadásul a Sixtnél kiváló feltételek biztosítottak, mind a rövid, mind a hosszú távú bérléshez. Nagyon fontos az utazási komfort, de ugyanolyan lényeges a személyre szabottság, az igényeknek megfelelő szolgáltatás és a rugalmasság is.

Fedezd fel a Sixt SUV kínálatát, bővebb információért kattints!