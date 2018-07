Nőismerőse kikosarazta a polgármestert, erre ő szexképeket kezdett terjeszteni róla szórólapokon

Nyomozás indult egy kelet-magyarországi település polgármestere ellen, aki a gyanú szerint szexképekeket terjesztett egy ismerőséről - írja a Blikk. Az újság sem a polgármester nevét, sem az általa vezetett település nevét nem írta le. Az áldozat számolt be nekik a történtekről.



A nő azt mondta, miután megismerte a férfit, kiderült számára, hogy ő többet akar tőle, mint a nő tőle, ezért megszakította vele a kapcsolatot. Erre a polgármester bosszúhadjáratot indított a nő ellen, és megszerkesztett intim képeket kezdett terjeszteni a nőről. Utóbbi valószínűleg azt jelentheti, hogy meztelen nőkről készült képekre szerkesztette a nő arcképét.

Ezután a nő szerint a polgármester a képeket

feltette felnőtt-tartalmú oldalakra és zárt Facebook-csoportokba a nő teljes nevével, telefonszámával együtt.

elkezdte zaklatni a nőt a közösségi oldalakon.

szórólap formájában is terjeszteni kezdte a képeket szórakozóhelyeken.

Az ügyben feljelentést is tettek, a nyomozás a Blikk szerint már közel egy éve tart, azért ilyen lassan, mert több kapitányság elfogultságra hivatkozva elutasította az ügyet. A nőt többször kihallgatták tanúként, a polgármesternél pedig állítólag házkutatást is tartottak - otthon és a hivatalában is -, amelynek során lefoglalták a számítógépét.

A lap megkereste az érintett polgármestert, aki azt mondta, “ha ilyen információik vannak, írják meg!” Majd letette a telefont. Az érintett rendőrfőkapitányság egyelőre nem válaszolt a lap kérdéseire.