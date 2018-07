A Dunától keletre lehet több felhő, ott szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar, néhol esetleg felhőszakadás is, írja pénteki előrejelzésében az Országos Meteorológiai Intézet. Délután, este Délkeleten, Észak-Alföldön heves zivatarokra is számítani lehet, a nagy mennyiségű csapadékot jégeső és akár 90 kilométeres szél is kísérheti. Hideg nem lesz:

a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.