Ugyan a mi közös 46 milliárd forintunkból építették, a nagyközönség egy éven át még csak be se tehette a lábát a Dagály Strandfürdő teljes lezárása árán épített Duna Arénába. Most már beléphet, már ha éppen nincs egyéb dolga 11 és 14 óra között. Merthogy most ugyan megnyitották az uszodát, de csak napi három órában használhatja majd a nagyközönség.

Mondjuk hétköznap délben gondolom legalább tömeg nem lesz. (Via HVG)