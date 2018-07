Erőszakos posztjai miatt kirúgta sztárrendezőjét a Disney

Péntek délután a Disney közleményben jelentette be, hogy megválnak James Gunntól, a Galaxis őrzői (Guardians of the Galaxy) blockbuster-sorozat rendezőjétől vállalhatatlan Twitter-posztjai miatt. Gunn rendezte a trilógia első két részét, és ő rendezte volna a sorozat befejező darabját is.

James Gunn Fotó: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Gunn régi tweetjei csütörtökön kezdtek el nagy sebességgel terjedni a weben, ezek közül többet a rendező időközben törölt is. Ezekben Gunn viccet csinál a pedofíliából, a szexuális erőszakból, és a stúdió szerint ez még ilyen távolságból is vállalhatatlan számukra, így felbontják szerződéseiket.



„Az offenzív attitűd, ami ezekből a posztokból sugárzik, összeegyeztethetetlen a stúdió értékeivel” - írta a közleményben Alan Horn Disney-elnök.

A régi posztok azután kezdtek terjedni, hogy Gunn belekötött Mark Duplass rendezőbe, amiért védelmébe vette a szélsőséges véleményeiről ismert politikai újságíró (volt breitbartos) Ben Shapirót. (Duplass később visszakozott.)

Csütörtökön Gunn egy tweetben azzal védte a kemény posztokat, hogy filmjeiben is gyakran feszegette a tabukat, de filmrendezőként és alkotóként is meghaladta már korábbi önmagát. A stúdió nem értékelte a mosakodós posztot, ettől függetlenül is felbontotta a rendező szerződését. (Vox)