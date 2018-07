Hrutka János szerint a fradisták nem önszántukból kampányoltak a Fidesz mellett

Hrutka János és Sajó Dávid, az Index újságírója Fotó: Hrutka János FB

Nagyon érdekes és olvasmányos interjút adott a Ferencváros egykori hátvédje, a 24 válogatottságig jutó Hrutka János az Indexnek.



Az utóbbi években szakkommentátorként aktív Hrutka - aki a Kaiserslautern színeiben légióskodott a kilencvenes évek végén és német bajnoki címet is nyert - mesél külföldi karrierjéről, Bajnokok Ligája-múltjáról is, de a legérdekesebb mégis az, amikor közéleti kérdésekre válaszol.

Hrutka a vébédöntő után azzal került reflektorfénybe, hogy a Facebookon váratlanul nyíltan körberöhögte a franciákat csak migránscsapatként és „Franciaországként” emlegető Bencsik András kormánypárti újságírót.

Hrutka az interjúban arról beszél, szerinte a mai magyar futballközegben aki kritizálni meri a vezetést vagy a szakmai módszereket, azt ellenségnek tekintik és megbélyegzik, pedig a rendszeren belül is sokan kritikusak, de egzisztenciális okokból nem nyithatják ki a szájukat. Szerinte nem a stadionokkal van a fő baj:

„Nekünk szerencsénk van, mert van egy miniszterelnökünk, aki él-hal a fociért, de vannak olyan dolgok is a futballunkban, amelyek nem a megfelelő irányba mennek. Soha ennyi pénz nem volt a magyar fociban, mint most, és ezért joggal zavarhatja az embereket, hogy a focink nem előre, hanem visszafelé halad.

Még mindig a lojalitás, a kapcsolatok játsszák a főszerepet a vezetők kiválasztásánál, nem a szakmai tudás, így pedig nehéz előre jutni.”

Hrutka szerint ki kell jelenteni azt is, hogy a magyar játékosok túl vannak fizetve. A labdarúgás megélhetési szakma lett:

„Ma Magyarországon a játékosok jóval több pénzt keresnek annál, mint amilyen szintet képviselnek a nemzetközi mezőnyhöz képest. Éppen ezért ezeknek a fiataloknak semmi motivációjuk nincs abban, hogy külföldre menjenek. Ha bekerülnek a vérkeringésbe, akkor már annyit pénzt keresnek itthon, amennyit egyetlen külföldi csapatnál sem kapnának ezzel a teljesítménnyel”.

650 ezer és 10 millió forint közötti fizetésekről beszélünk Hrutka szerint, aki elismeri: fontos az akadémiai rendszer, de nem hatékony, mert az alapképzésre kéne tenni a hangsúlyt, ami a 6 és 12 közötti korosztályt érinti - 15 évesen már késő megtanítani a gyerekeket két lábbal kapura lőni. Mindeközben túl sok a pro licences edző, nincs tudatosan felépítve egy-egy gyerek fejlődésének íve, hogy milyen korban hol kell tartania technikailag vagy fizikailag.

A válogatottra térve megjegyzi, fura az is, hogy jönnek-mennek az edzők, de felelősséget senki nem vállal a kudarcokért és a kapkodásért.

A politikáról is mer beszélni. Hrutkát sokkalta az a videó, amiben volt fradisták kampányolnak Kocsis Máté mellett április 8. előtt.

„Amikor megláttam a videót, üzentem egyiküknek a videóból, hogy ez mégis, hogy fordulhatott elő. Ledöbbentem, sokkolt. (...) Mennyire kellemetlen már egy ilyen helyzet? Valahol sajnáltam is őket, hogy mindannyian kötődnek a klubhoz, legtöbbjük alkalmazottként dolgozik a Fradinál. Éppen ezért nem tartom fairnek, hogy ilyen feladatra kérték fel őket, hiszen a megrendelők pontosan tudták, hogy a megkeresett játékosok erre nem mondhatnak nemet. Egy ilyen helyzetben egyszer mond nemet az ember, aztán köszönik szépen neki a munkát, és mehet máshova”.

Bencsik megjegyzéséről annyit mond, hogy nagyon nem európai: „A magyar válogatottban is játszik Otigba, Leandro vagy Vinícius, de játszott Thomas Sowunmi és Vasile Miriuta is, továbbá mondhatnám a téli olimpiák első magyar aranyérmét szerző gyorskorcsolyázóinkat is. Ilyen módon nemzetinek lenni, megmondani a tutit és elmenni ennyire szélsőséges irányba, az egyáltalán nem jó helyzet, kifejezetten káros”.

Amikor Orbánról és a mi kutyánk kölykéről kérdezik, Hrutka azt mondja, szerinte a miniszterelnök véleménye „messze van a realitásoktól, nincs stabil válogatottunk, talán a Vidinél látni valami átgondolt építkezést. Látjuk, milyen játékosokból lehet válogatni, látjuk, milyen fiatalok jönnek, és éppen ezért nem látom, hogy mi bármikor is utolérhetnénk a horvátokat a közeljövőben”.