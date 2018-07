Élő produkcióval érkezik Paul Kalkbrenner augusztus 4-én a Budapest Parkba!

Paul Kalkbrenner tavaly ősszel már bizonyította, hogy könnyű szerrel tölti meg élettel, bulival, és persze igényes elektronikával a Budapest Parkot. A 2017-es év egyik legjobb partyját köszönhetjük neki, így nem is kérdés, hogy idén is erősíti az egyik legnagyobb hazai koncerthelyszín elektronikus zenei felhozatalát. Ráadásul Parts of Life című új anyagát is magával hozza – a lemeztől és ennek turnéjától zajos a az internet, a Mixmagtől a DJ Magen át a New Yorkerig méltatják.

Paul DJ-karrierjét 1992-ben kezdte, majd hamar rájött, hogy számára nem elég, ha mások lemezeit pakolja – saját dalokat szeretett volna. Első EP-je 2001-ben jelent meg, a nemzetközi áttörést pedig a 2009-es, azóta kultikussá váló Berlin Calling című film és annak zenéje hozta meg számára. Azóta több mint egymillió eladott lemezt, számos szakmai elismerést tudhat magáénak, miközben a világ legmenőbb klubjaiban és a legnagyobb fesztiválokon lép fel headlinerként több tízezres tömegek előtt. A techno sötét monotonitását egészen egyedi, dallamos hangzással fűszerező Kalkbrenner idén ráadásul egy őszinte, letisztul anyaggal jelentkezett, amiben minden eddiginél jobban kitárulkozott közönségének.

A legendás német DJ tehát több mint 15 éve szállítja a legkúlabb trackeket úgy, hogy azokkal sose lehessen betelni. Paul Kalkbrenner neve tehát garancia arra, hogy egy percig se unatkozzunk augusztus 4-én a Budapest Parkban!



Kalkbrenner előtt a szintén berlini illetőségű K-Paul melegíti a közönséget, de az este folyamán olyanok is megfordulnak majd a lemezjátszók mögött, mint Metha (Be Massive), az NVC crew, a Lavalava csapata vagy az After Dark legénysége.



