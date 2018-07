Őszinte és szókimondó vitákra számítanak idén Tusványos szervezői

Szenvedélyünk Tusványos címmel az őszinte párbeszéd, szókimondó vita jegyében kezdődik kedden a székelyföldi Tusnádfürdőn a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor - ígéri a rendezvényt szervező Pro Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT).

Tényleg durva belegondolni, milyen kemény összecsapás várható, amikor Németh Szilárd honvédelmi államtitkár Kontrát Károly belügyi államtitkárral és Herencsár Lajos biztonságpolitikai szakértővel vitatkozik a migrációról, miközben a Pesti Srácok munkatársa szórja meg őket belemenős kérdésekkel. Egyébként a Mit kezdjünk a kétharmaddal? című vitára a Fidesz és a KDNP frakcióvezetői mellé a jobbikos Mirkóczki Ádámot és az LMP-s Keresztes László Lórántot is meghívták. A Figyelő főmunkatársa moderál.

És persze nem marad el Orbán Viktor szombati előadása sem, ahol várhatóan idén is kemény kérdéseket kap a közönség soraiból.

A szervezők azt ígérik, szó lesz a jövő évi EP-választásokról, a bevándorlásról, Európa jövőjéről, a magyarság jövőképéről. Az utóbbi hetek romániai bírósági ítéletei - a terrorizmus vádjával bebörtönzött székelyföldi fiatalok, a Bánffy-erdők visszaállamosítása, a Batthyáneum visszaszolgáltatásának elutasítása - miatt a magyarokkal szembeni jogfosztásokra összpontosító rendezvényeket is beiktattak a programba.



Megjegyezték, hogy román féllel idén sem sikerült bővíteni a párbeszédet. Elmondták, hogy Traian Basescu volt államfő óta nem volt olyan vezető román politikus, aki „el mert volna jönni Tusványosra”, Sándor Krisztina politikai programfelelős szerint azért, mert kedvezőtlen médiavisszhangtól és szavazatvesztéstől tartanak. Így továbbra is csak azok a román civilek vállalták a részvételt, akik eddig is nyitottságot tanúsítottak a magyar közösség iránt.

Elmondta, hogy a Tusványos mindig jó alkalom az erdélyi magyar-magyar párbeszédre: idén a Székelyföld autonómiáját előirányzó tervezetekről szóló pódiumbeszélgetésen ülnek egy asztalhoz a három erdélyi magyar párt képviselői. A politikai fórumokon kívül a partnerszervezetek csaknem harminc rendezvénysátra várja változatos kulturális, ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal az érdeklődőket.

Sándor Krisztina beszélt arról is, hogy a tábort benépesítő fiatalok is többnyire nyitottak a közéleti szerepvállalásra, ha nem is olyan mértékben, mint a Tusványost alapító korosztály. Elismerte, hogy a táborban összesereglő fiatalok nagy része nem a politikai programokért, hanem a koncertekért jár Tusnádfürdőre, de szerinte nem is baj ez, mert létezik egy olyan, főleg egyetemistákból és fiatal értelmiségiekből álló réteg, amelyik már tudatosan válogat a programok közül, és beül olyan előadásokra, amelyek érdeklik. (MTI)