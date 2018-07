A kocogás közbeni szemétszedés az év életmódslágere

Minden évnek megvannak azok az életmódslágerei, melyek aztán végigsöpörnek a világsajtón, és pár havonta újra és újra felbukkannak. Figyelve az idei hullámokat, most már szinte biztos, hogy 2018 egyik nagy befutója a plogging lesz, ami nagyjából a kocogás és az önkéntes szemétszedés összekötését jelenti.

Pedig nem is új fogalomról van szó, Svédországban évtizedek óta vannak, akik űzik ezt az egészséges + környezetszépítő tevékenységet, még ha nem is nevezték ezen a néven, de a nyugati sajtó idén kapta fel végérvényesen a ploggingot. Év elején az amerikai életmódmagazinokból és rovatokból folyt ki a dolog, mostanra pedig a brit és más európai lapokat is beterítette.

A kifejezés maga a jogging és a svéd 'plocka upp', azaz felkapás szóból jön, és pont azt jelenti, amire elsőre gondolsz: kocogás közben ha szemetet látsz az út mellett, lehajolsz és felszeded. A ploggingolók rendszerint azt mondják, hogy ezzel nemcsak a kocogóútvonaluk szépségéért tesznek, de edzésnek is jó, ha a futást időnként megszakítva guggolnak egyet.

A profi ploggingolók általában egy közepes műanyagzacskóval a kezükben indulnak el, sokaknál pedig gumikesztyű is akad. A beszámolók között gyakran visszatérő jelenet, hogy valaki elmeséli, évek vagy évtizedek óta gyűjtögette már a szemetet futás közben, csak eddig fogalma se volt róla, hogy egy külön fogalom is van rá.

Vannak svéd fitneszapplikációk, melyek már képesek mérni a ploggingolás hatását: eszerint egy félórás kocogás szemétszedéssel összekötve 288 kalóriát éget el egy átlagos embernél, míg maga a kocogás csak 235 kalóriát. (WP, Guardian)