Insta-dráma: szakított a pasija a Leghíresebb Szexi Időjós Csajjal, mert miatta nem tudott eleget Call of Duty-zni

Mint egy klasszikus francia drámában, úgy csapott össze egymással a Szív, a Kötelességtudat és a Test Ördöge egy teljes egészében a Yotube-on és a közösségi médiában, sokmillió követő előtt zajló szerelmi tragédiában, ami végül elszakította egymástól a Modern Szerelmeseket.

A főszereplők:

Yanet Garcia mexikói színésznő és modell (félmillió Youtube-os és 6,5 millió instagramos követővel),

aki azzal lett netes híresség, hogy hirtelen elterjedtek azok a videók, amiken egy mexikói tévécsatorna időjósaként közepesen merész, de kicsit sem botrányos ruhákba öltözve felolvassa a súgógépről a másnapi időjárást, alkalmanként sztárpletykákkal bolondítva meg a szövegét.



A Youtube-csatornáján és Instagram-oldalán emellett ad divat-, fitnesz- és fenékdomborítási tanácsokat is.



Douglas 'FaZe Censor' Martin New York-i gamer, azon belül is profi Call of Duty-játékos és szintén Youtube-sztár, 2,5 millió követővel, amihez hozzájön az 1,3 millió instagramos rajongó. Gyerekkora óta gamer, Nitendo-klasszikusokkal kezdte, majd jött a CoD és a profi versenyzés.



A két közösségimédiás szupersztár 3 éve ismerkedett össze, amikor az egyikük Mexico Cityben, a másikuk New Yorkban lakott. A lánynak ekkor - elképzelni is durva - még csak 200 instás követője volt, míg a fiú már nethírességnek számított. Censor egyre többször repült át Yanethez, hogy a lány kábé egy év után fontos lépésre szánja el magát: átköltözött a fiúhoz New Yorkba, ahol nagyjából egy évig éltek együtt.



Ekkor jött a tragédia első felvonása: az egyre népszerűbb Garcia úgy érezte, hogy Mexikóból még hatékonyabban tudja folytatni a modell- és a tévés karrierjét, New Yorkban ráadásul nem tudott időjósi állást szerezni, ezért hazaköltözött oda, ahol tárt karokkal várta a súgógép. De nem szakítottak, hanem ugyanolyan távkapcsolatban folytatták, mint ahogy elkezdték. Vagyis nem pont ugyanolyanban, mert Censornak egyre nehezebben ment az utazás. Nem azért, mert megöregedett volna, hiszen most is csak 24 éves, hanem mert időközben egyre menőbb szupercsapatok tagja lett, olyan játszótársakkal, mint Dedó, Parazita vagy Apátia, és egyre komolyabb szerződéseket kapott, vagyis egyre többet kellett edzenie.



Addig nőtt a feszültség, míg Censor 3 nappal ezelőtt ki nem posztolta a tragédia utolsó felvonását, vagyis egy bő tízperces videót, amiben váratlanul bejelenti, hogy szakítottak, majd részletesen elmeséli, hogy miért.

A lényeg: azert, mert bár Yanet a világ legszebb, legszexibb és legjobb fej nője, meg a létező legjobb társ, meg elképesztően híres, a távkapcsolat miatt nem tudott eleget CoD-ozni.



Garcia először kikészült:

Aztán, hála a bölcs követőknek, azóta kicsit összeszedte magát:

Bár igazából még mindig elég szomorú: