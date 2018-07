Kezelhetetlen pszichózisban szenvedett a torontói ámokfutó

A Danforth Avenue egyik sikátora Toronto belvárosában. Itt találtak rá Faisal Hussain holttestére. Az ámokfutó egy 10 éves lányt és egy 18 éves nőt agyonlőtt, 13 másik embert megsebesített. Fotó: COLE BURSTON/AFP

Azonosították a vasárnapi torontói ámokfutás elkövetőjét a kanadai hatóságok. Az ontarioi Különleges Nyomzóegység (SIU) "a tragikus eset rendkívüli körülményeire tekintettel" hozta nyilvánosságra, hogy az ámokfutó a 29 éves Faisal Hussain volt.

A vasárnapi ámokfutásban egy 10 éves kislány és egy 18 éves nő vesztette életét a torontói Greektownban, 13-an pedig megsebesültek.

Az SIU tájékoztatása szerint a torontói rendőrök a Bowden Streeten üldözték az ámokfutót, ahol tűzharcba is bocsátkoztak vele, mielőtt az újra meglógott volna. Végül száz méterrel arrébb, a Danforth Avenue-n találtak rá, már holtan.

Hussain családja több kanadai sajtóterméknek is eljuttatott közleményében "legmélyebb részvétét" fejezte ki az áldozatoknak és családjaiknak fiuk "szörnyűséges tette" miatt. Mint írták, Faisal Hussain több mentális betegségtől is szenvedett. Kezelhetetlen pszichózisa volt, és élete javában depressziós is volt, írták. "Szívünk darabokra tört az áldozatokért és a városunkért, és mindannyiunknak fel kell dolgoznia ezt a szörnyű tragédiát" - írták.

A halálos áldozatok közül egyelőre csak a 18 éves Reese Fallon személyazonosságát hozták nyilvánosságra. Hogy ő volt az áldozat, azt egy helyi parlamenti képviselő, a liberális Nathaniel Erskine-Smith árulta el, aki szerint Fallon családja "letört". "Egy helyi, fiatal liberális volt. Okos, szenvedélyes, teli energiával. Szörnyű veszteség" - írta a BBC-nek küldött közleményében a politikus. (Via BBC)