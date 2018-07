Trump lánya leáll a sajátmárkás ruhák gyártásával

Ivanka Trump nevéről elkeresztelt ruhamárka képviselői közleményben jelentették be, hogy vége, befejezik a termékek gyártását. Az amerikai elnök lánya több mint egy éve hagyta ott a céget, amikor a Fehér Házban lett vezető tanácsadó, most pedig 17 hónappal később úgy döntött, hogy meg is szüntetni a termelést.

Fotó: DREW ANGERER/AFP

A márkát még 2014-ben hívta életre, és Donald Trump megválasztása után többször is komoly visszhangja volt a vállalkozásnak: például komoly bojkottot is szerveztek a termékek iránt, ahogy azon is sokan élcelődtek, hogy egyes ruhákat és kiegészítőket Kínában gyártatott le.

Sajtóhírek szerint Ivanka Trumpot a közelmúltban különösen frusztrálta, hogy a Fehér Házban viselt tisztsége miatt sok nehézséget okozott a számára, hogy elkerülje az összeférhetetlen szituációkat. Úgy tudni, több megkötést is megszabott a vállalat számára, amikor Washingtonba költözött, így a vállalat nem terjeszkedhetett külföldön, és minden új, belföldi partnerrel kötött megállapodáshoz a személyes jóváhagyása kellett.

A közlemény szerint ezek a megkötések korlátozták a vállalat növekedési lehetőségeit, és a legtisztességesebb megoldás a partnereikkel és alkalmazottaikkal szemben ezért a befejezés lett. A vállalat közleménye szerint ugyanakkor a döntésnek semmi köze a márka teljesítményéhez, Ivanka személyes döntéséről van szó, ami azon alapult, hogy határozatlan ideig Washingtonban kíván maradni. (BBC)