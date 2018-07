100 ezer magyar fiatal felsikít: itt vannak a ponthatárok

Felkerültek a felvi.hu-ra az idei ponthatárok. Cikkünk frissül.

Idén közel 108 ezren jelentkeztek egyetemekre, főiskolákra. A ponthatárokat a felsőoktatási intézmények az Oktatási Hivatal (OH) közreműködésével, az OH informatikai algoritmusával határozzák meg, az eredményeket a felsőoktatási intézmények vezetői hagyják jóvá. Egy képzés ponthatárát az adott felsőoktatási intézmény kapacitása mellett a jelentkezők száma és eredménye is befolyásolja. Minél többen jelentkeznek magas pontszámmal egy szakra, annál magasabb lesz az adott szak ponthatára.

Alapképzésre 73 ezren, mesterképzésre 18 ezren, osztatlan képzésre 11 600-an, felsőoktatási szakképzésre pedig 4800-an felvételiztek. Legtöbben az ELTE, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem szakjait jelölték meg.

Az ELTE

legnépesebb szakja idén a programtervező informatikusoké (531), őket követik a jogászok (446). Rekordszámú, 9744 új hallgató kezdheti meg tanulmányait az egyetemen szeptemberben, amely ezerfős növekedést jelent tavalyhoz képest. A szükséges legmagasabb ponthatár 500 pont volt, ezt annak kellett elérnie, aki német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára – latin nyelv és kultúra tanárának kíván tanulni.



A Műegyetemen

4789 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait. A BME közleménye szerint a kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére a Műegyetem alapképzéseire felvettek száma és átlagpontszáma is magas maradt: az állami ösztöndíjas képzési formára felvettek átlagpontszáma 415,7, az önköltséges formában felvettekkel együtt pedig 413,4 pont az átlag.

Az országos informatikushiány enyhítésére az egyetem képzési kínálatában most először szerepel az üzemmérnök-informatikus úgynevezett BProf alapszak is, amelyben a hallgatók már két év után bekapcsolódhatnak az ipari vállalatok projektjeibe, három év után pedig alapdiplomával helyezkedhetnek el a versenypiacon.



A Corvinuson

a legtöbb, 2406 jelentkezőt a gazdálkodástudományi karra vettek fel. A társadalomtudományi és nemzetközi kapcsolatok kar 739, a közgazdaságtudományi pedig 271 hallgatóval indíthatja el képzéseit 2018 őszétől. A nappali képzésű, államilag finanszírozott alapszakokra 425 feletti átlagpontszámmal lehetett bejutni, de az önköltséges képzésekkel együtt is 412 feletti az átlag.



Egy régebbi Pont Ott Parti. Idén is számos helyen tartanak eredményváró bulikat.

Az Emmi idén 41 alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szak esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez minimumpontszámot határozott meg: nemzetközi tanulmányok szaknál 465, kommunikáció és médiatudomány szakon 455, pszichológia szakon 435 pontot kell elérni, osztatlan jogász képzésen 460, gazdaság- és pénzügy-matematika elemzés szakon legalább 440 pontot kell szerezni - írja az MTI.

Azok a jelentkezők, akik megadták a mobilszámukat, még szerda este sms-értesítést is kapnak az eredményekről, amelyek az e-felvételiben is megnézhetők a ponthatárok közzététele után. Mindenki csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt.

Valószínűleg az idei felvételin is lesznek olyan szakok, amelyeket nem indítanak, mert a jelentkezők, felvettek száma nem haladja meg a minimumot. Ha a felvi-hu-n az olvasható, hogy n.i., akkor a szak sajnos nem indul. A pótfelvételire csak azok jelentkezhetnek, akik az idei általános felvételire egyáltalán nem jelentkeztek, vagy egyetlen szakra sem kerültek be - figyelmeztet az eduline.