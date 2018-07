Egy svéd egyetemista egymaga megakadályozta, hogy visszatoloncoljanak valakit Afganisztánba

Egy szál egyetemista aktivista megakadályozta egy afgán menedékkérő deportálását Svédországból. Elin Ersson azután vett jegyet a Göteborgból Törökországba tartó járatra, hogy megtudta, azzal toloncolnák ki az országból az afgán férfit.

A gépen aztán a felszállás előtt Ersson megtagadta, hogy leüljön, így megakadályozta a gép indulását. Tiltakozását élőben közvetítette a Facebookon.

Utastársai vegyesen reagáltak a dologra. Voltak, akik szimpátiájukat fejezték ki, de kapott ellenséges reakciókat is. "Nem akarom, hogy egy ember életét veszítse csak azért, mert maguk nem akarják lekésni a csatlakozásukat. Nem ülök le, amíg ezt az embert el nem távolítják a gépről" - mondta nekik.

Aztán a személyzetnek is elmagyarázta, hogy amíg egy ember is áll, a gép nem szállhat fel, márpedig ő addig állni fog, amíg a menedékkérőt le nem szállítják a gépről. Az angolnak tűnő, ideges utasnak pedig, aki megpróbálta kicsavarni a kezéből a telefont, azt mondta, "mi a fontosabb, egy élet, vagy az időd? Azért akarom, hogy leszállítsák, mert Afganisztánban nincs biztonságban".

A reptéri hatóságok nem voltak hajlandók erőszakkal eltávolítani a tiltakozó Erssont, így végül a menedékkérőt szállították le a gépről, amit az utazóközönség tapssal nyugtázott.

Svédországban komoly társadalmi vita kezd kibontakozni a menedékkérelmi eljárásról, amelyet sokan túl szigorúnak tartanak, különös tekintettel arra, hogy Afganisztánba is visszatoloncolják a menedékkérőket. A szeptemberi választás előtt viszont a kormány aligha enyhít majd a gyakorlatán, mert azt gyengeségnek vélhetnék a választók, akik már így is szokatlanul nagy arányban támogatják a szélsőjobboldali Svéd Demokratákat. (Via The Guardian)