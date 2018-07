Az HBO végre megcsinálja a Deadwood filmet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A 12 évvel ezelőtt félbehagyott Deadwood című sorozat a televíziózás csúcsteljesítménye, amit azóta sem sikerült meghaladni. Nem is lehet. Persze nagyon-nagyon jó a Wire és a Generation Kill is, meg csináltak még előtte és utána is sok izgalmas dolgot a tévében, de olyan változatos, lényeglátó, az emberi létezés és civilizáció legalapvetőbb kérdéseit boncolgató, tényleg örök érvényű munka nem készült még, mint ez. Ez egyáltalán nem egy elfogult rajongó véleménye, hanem tudományos tény. Óriási csapás volt, mikor 2006-ban félbehagyták a történetet a harmadik évad végén, azóta fel-fel röppenek hírek arról, hogy lesz valamilyen folytatás.

Most kiderült, hogy tényleg lesz, az HBO programigazgatója jelentette be, hogy októberben már forgatnak, és jövő tavasszal adásba is kerülhet a Deadwood film. A korábbi író írja, és a sorozat egyik rendezője rendezi. Őrület lesz!