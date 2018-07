Gyújtogatás okozhatta a gyilkos görög erdőtüzet

Komoly jelek utalnak arra, hogy szándékos gyújtogatás okozta a 83 ember életét követelő erdőtüzeket Görögországban - jelentette be csütörtökön a görög polgári védelmi miniszter.

Fotó: Menelaos Myrillas/SOOC

A tárcavezető szerint a műholdas felvételek elemzése és a helyszínen végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy a hétfőn rövid időn belül több helyen felcsapó tüzeket gyújtogatás okozta. Állítása szerint tanúvallomások is bizonyítják ezt, de nem fejtette ki, hogy ezek pontosan mire vonatkoznak.

Közben 83-ra emelkedett a görögországi erdőtüzek halálos áldozatainak száma, és több tucatnyi embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A halottak között van egy ír és egy belga állampolgár is.



Fotó: ANGELOS TZORTZINIS/AFP

300 tűzoltó és önkéntes még most is oltja a tüzeket. Mintegy 500 ház égett le, és vannak olyanok, amelyekbe még nem jutottak be, ott további áldozatok lehetnek. (Reuters, MTI)