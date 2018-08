Felnőtt emberek ostorozással és csonkítással fenyegettek egy 12 éves transznemű kislányt

A 12 éves, amerikai Maddie szülei azért döntöttek úgy, hogy Texasból Oklahomába költöznek, mert transznemű lányukat állandóan zaklatták és csúfolták társai az iskolában. A kislányt arra biztatták, legyen öngyilkos, és rendszeresen fenyegették erőszakkal nem csak őt, de bátyját is. A család végül úgy döntött, új életet kezdenek Oklahoma állam egyik csendes kisvárosában, Achille-ben.

Achille Fotó: Google Maps

Achille egy tényleg nagyon apró település, kevesebb mint 500 lakosa van, lakói egyik legfőbb szórakozása a rodeózás. A kisvárosban a seriffnek nem sok dolga akad, és látszólag a transznemű kislány családjának érkezése sem nagyon mozgatta meg a helybélieket.

Maddie lányként érkezett az új iskolájába, és nem vágyott különösebb figyelemre, csupán annyit kért, ne kelljen a fiúvécét használnia. Kérését az iskola vezetése tiszteletben tartotta, a gyerek az elmúlt két évben a személyzeti vécébe járt, ha dolga volt. Aztán az idei tanév kezdetén, múlt hét szerdán egy új, számára ismeretlen épületben volt órája, ahol nem tudta, hol van a dolgozóknak fenntartott vécé, így a lányokét használta. A helyiségben nem történt az égvilágon semmi, egyik iskolatársa anyja mégis úgy érezte, felháborító, hogy a kislány a női vécébe tette a lábát. Jamie Crenshaw egy az iskolától független, szülői Facebook-csoportba posztolt bejegyzésében fakadt ki a kiskamasz ellen.

„A transznemű már a lányok vécéjét használja. Azt mondták, az iskola mindent megtett, hogy legyen saját vécéje, ő mégis a lányokéba jár. TÉNYLEG… Úgy néz ki, hosszú évünk lesz” - írta. „Tavaly már tartottunk értekezletet az ügyben, de úgy tűnik, semmi sem változik. Ez ugyanaz a gyerek, aki ahogy hozzánk került két évvel ezelőtt, bajba került, mert a szomszédos fülkékbe lesett be. Ami sok, az sok”

- írta.

Maddie édesanyja, Brandy Rose a New York Times-nak azt mondta, teljesen kizártnak tartja, hogy a lánya bárki után leskelődött volna, az ügyben vizsgálat sem indult.

A zárt csoportba posztolt írásról a nő férje, Burney Crenshaw képernyőfelvételt készített, és kirakta saját Facebook-profiljára. A gyűlölködő kommentek hamar elszaporodtak a kép alatt, és elterjedtek más csoportokban és profilokon is. „Miért engedik meg a szülők a gyerekeiknek, hogy transzneműek legyenek?” - ez még az egyik legfinomabb komment volt, de volt, aki azt írta, addig kéne ostorozni a gyereket, amíg végre otthagyja az iskolát. Más azt írta, ha Maddie lány akar lenni, akkor legyen lány, vágják le a nemi szervét egy jó éles késsel, mire valaki azt válaszolta, az sem lenne rossz ötlet, ha iskolatársai jó alaposan összevernék a lányvécében.

Fotó: Facebook

Az első keményebb kommenteket még Achille lakosai írták, de ahogy terjedt a poszt Facebookon, az egész államból érkeztek vélemények, melyek azt részletezték, mit művelnének a 12 éves kislánnyal. A gyűlöletkampány elég gyorsan bepörgött, és eljutott a transzneműek jogait védő szervezetekhez és aktivistákhoz is, akik válaszul levelekkel bombázták az iskolafelügyelőt, és tüntetést szerveztek az iskola elé. A vezetés végül - az indulatok elszabadulásától tartva és a rendvédelmi szervek tanácsára - úgy döntött, két napra, most hétfőre és keddre bezárják inkább az iskolát. Közben Maddie családja távoltartási végzést kért az egész ügyet kirobbantó Burney Crenshaw ellen. A kislány édesanyja a New York Times-nak azt mondta, a férfi múlt hét pénteken, a botrány kellős közepén az útját állta, és verbálisan megfenyegette Maddie miatt. Korábban is volt már konfliktusa a két családnak: Crenshaw Maddie apjával került összetűzésbe, amikor az egy apa-lánya rendezvényen táncolt a lányával.

„Felnőtt emberek fenyegetnek egy gyereket. Nem értem” - mondta Rose. „Csak egy fantasztikus kölyök, aztán egyszer csak ezt a félelmet látni rajta… Nem tudom elmondani, mennyire rossz érzés.”

Kedden aztán valóban tartottak egy konfliktusmentes, kisebb demonstrációt, majd szerdán az iskola ismét megnyitott. Rick Beene, az iskolát felügyelő szuperintendáns egy interjúban elmondta, kedden értekezletet tartottak az ügyben, és arra jutottak, tovább kell képezniük magukat. Ahogy fogalmazott, nem azért, amit tettek, hanem azért, amit nem tettek meg.

„Térjünk vissza az alapokhoz - Jézus meg akarta védeni a gyerekeket? Abszolút”

- mondta Beene. Az iskola honlapján egyébként az áll, a zaklatás, a bullying semmilyen formáját nem tolerálják az intézményben.

„Továbbképzésre van szükségem. Mindannyiunknak szükségünk van rá” - mondta Beene, az iskola szuperintendánsa. „Ez olyasvalami, amivel az embereknek még nem kellett foglalkozniuk 20-30 évvel ezelőtt.”



Az utóbbi években jelentősen megnőtt a magukat transzneműnek gondoló, tudományos nyelven nemi diszfóriával diagnosztizált gyerekek száma. Ők azok, akiknek valamilyen fokú nehézséget jelent a születéskor meghatározott, „biológiai” nemük szerint élni, mert úgy érzik, hogy a biológiai nemük nem egyezik a megélt nemi identitásukkal. Pár napja az angol Times közölt egy cikket arról, hogy a jelenség gyors elterjedésének vannak azért ellentmondásai, és hogy a gyakran kiskamasz korú gyerekek környezetének és az orvostársadalomnak kiemelt felelőssége van például abban, hogy ilyen fiatalon ne vessék alá a kamaszokat visszafordíthatatlan orvosi beavatkozásoknak, amikor még a nemi és szexuális identitásuk még nem biztos, hogy egész életükre kialakult.



Donald Trump tavaly februárban vonta meg a korábban Obama által garantált védelmet a transzneműektől, akik addig szabadon dönthettek arról, melyik vécét használják az oktatási intézményekben, saját nemi identitásuknak megfelelően. Az amerikai elnök annak ellenére határozott így, hogy saját oktatási minisztere és számos republikánus képviselő is ellenezte a döntést. Az oktatási minisztérium már nem is vizsgálja ki azokat a panaszokat, melyeket ilyen esetekben tesznek az érintettek. Az iskola vezetése azonban a saját szabályai szerint jár el, és azt ígérik, mindent megtesznek, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló eset.