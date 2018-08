Horvát lapok címlapon számolnak be Orbán Ráhel szemeteléséről

A DK-közeli Nyugati Fény közölt fényképeket arról, hogy Orbán Ráhel és Tiborcz István Magyarország felé tartott Horvátországban, amikor megálltak egy benzinkútnál, ahol a miniszterelnök lánya bepelenkázta a gyerekét, a használt pelenkát pedig egy zacskóba rakva egyszerűen az út mellé dobta. A posztot hamar Gyurcsány Ferenc is megosztotta:

A Nyugati Fény azt állítja, hogy egy olvasójuktól kapták a fotókat, aki állítólag szóváltásba is keveredett a párral, mert volt a közelben egy szemetes is. A beszámolót hamar felkapta a horvát sajtó, kedd délutánra a legnagyobb horvát oldalak is feldolgozták a hírt. Vezető anyagként számolt be róla a 24Sata, és írt róla a Telegram, az Index.hr valamint a net.hr.

A Net.hr azzal a címmel számolt be az esetről, hogy „A magyar miniszterelnök lánya valami elképzelhetetlent tett egy horvát autópályán: »Tán apád nem tanított illemre?«”. A cikkbe beágyazott tweetben Hrvoje Krešić azt írja, hogy: „Mit neked jószomszédi viszony és tisztességes családi nevelés: Orbán Viktor lányát lefotózták horvátországi nyaralásán, ahogy egy autópálya pihenőjében pelenkát cserél, és a teli »csomagot« lezseren a földre hajítja. Pedig a közelben volt szemetes.”

A Novi List „A »királyi pár« primitívsége Horvátországban” címmel számolt be a történtekről, és mint írják, Orbán lánya elhajította a használt pelenkát az autópálya mellett. A 24 Sata a meglehetősen szenvedélyes „Borzalom! Orbán lánya elhajította a pelust Horvátországban, az autópálya mellett” címet adta, míg a Telegram azt írta: „A magyar miniszterelnök Horvátországban nyaraló lányának botrányocskája: lefotózták, ahogy az út mellé hajítja a mocskos pelust.”