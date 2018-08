Legelésző kecskék bóklásztak be a New York-i metró sínjére

A hétfő reggeli csúcsforgalomban két kecske bukkant fel Brooklynban, az N-metróvonalon. Elég hamar állatmentők érkeztek, hogy kezeljék a helyzetet, többek között Jon Stewart és felesége. A Daily Show egykori műsorvezetője ismert állatvédő, és régóta támogatják azt a New York-i menhelyt is, ahova a befogott kóbor kecskéket szokták elvinni a szakemberek.

2015-ben pedig saját, New Jerseyben lévő farmjukon is nyitottak egy menhelyet, így ott is találhatóak befogott kóbor állatok.

A helyi közlekedési társaság tájékoztatása szerint az állatokat először Fort Hamilton és New Utrecht állomások közötti szakaszon szúrták ki az utasok, a kecskék épp a sínek melletti füveket legelészték. Az állatvédők rendőrök segítségével fogták be végül az állatokat, akikről egyelőre nem tudni, hogyan keveredtek a sínekre. Az egyik legelterjedtebb magyarázat szerint a közelben több vágóhíd is működik, és lehetséges, hogy onnan léptek le az állatok.

Ha így volt, akkor a kecskék tényleg a haláluk elől tudtak megmenekülni, mivel most menhelyre fognak kerülni, és bizonyosan elkerülik a levágást. Nevet is kaptak már, a menhely munkatársai Billy és Willy névre keresztelték a két kecskét. (BBC)